În genericul de final al transmisiunii de joi, RAI a afişat aşa-numitele rezultate provizorii ale votului, indicând că reprezentanta Israelului, cântăreaţa Eden Golan, a fost preferata italienilor, cu peste 39% din voturi.

Regulamentul concursului Eurovision prevede că o astfel de informaţie nu poate fi difuzată înainte de marea finală a competiţiei.

„A fost o problemă tehnică, ce a dus la afişarea eronată în grafică a unor date – în întregime parţiale – ale votului naţional italian”, a precizat RAI într-un comunicat, adăugând că şi-a cerut scuze în faţa organizatorilor Eurovision.

for now I still choose to believe that someone at RAI leaked fake results on purpose to prevent this from actually happening, but otherwise I'm fully ready for the death of Eurovision because @EBU_HQ would have completely brought this upon itself https://t.co/ZKokBCnxGn