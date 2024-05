Un Vauxhall Corsa roșu a izbucnit în flăcări la câteva momente după impact, în condițiile în care șoferii au încercat să evite pasărea. Coloana de fum se vedea de la mare depărtare.

We've been sent an image of the vehicle fire on Dorset Way from this morning, believed to have involved a swan… @Bournemouthecho pic.twitter.com/8nugivnI3J