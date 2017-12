Cel puțin 15 persoane au murit într-un incendiu care a izbucnit joi seară la ultimul etaj al unei clădiri de birouri din Mumbai, India.

“Deocamdată, s-au înregistrat 15 decese”, le-a declarat jurnaliştilor S. Jaykumar, comisar de poliţie în capitala financiară a Indiei, precizând că o anchetă a fost deschisă pentru a stabili cauzele incendiului.

Flăcările au izbucnit în jurul orelor 00.30 (joi, 19.00 GMT) într-o clădire comercială din Kamala Mills, un complex care găzduieşte numeroase restaurante, magazine şi hoteluri.

Clădirea cuprinsă de flăcări găzduiește mai multe birouri, cum ar fi Times Now, Mirror Now, şi ET Now.

Un incendiu devastator a avut loc joi și în cartierul Bronx din New York. Cel puțin 12 persoane au fost ucise.

FOTO: Arhivă