În Palaia Fokaia, 170 de pompieri, susținuți de 64 de autospeciale, luptă împotriva incendiului, iar intervenția este susținută și de 12 aeronave și 12 elicoptere, conform publicației Kathimerini.

Στις φλόγες σπίτι στο Θυμάρι pic.twitter.com/tAeK5dEWZK — Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (@Kathimerini_gr) June 26, 2025

Purtătorul de cuvânt al pompierilor, Vasilios Vathrakogiannis, a declarat într-o conferință de presă televizată că poliția a evacuat în siguranță 40 de oameni, conform agenției de știri Reuters.

„Pompierii duc o luptă uriașă cu flăcările, în principal în apropierea caselor”, a afirmat Vathrakogiannis.

Riscul de incendii rămâne ridicat și vineri. Grecia a cheltuit sute de milioane de euro pentru a despăgubi gospodăriile și agricultorii pentru pagubele provocate de condițiile meteorologice extreme și pentru a achiziționa echipamente moderne de stingere a incendiilor.

Numărul pompierilor a fost mărit la 18.000, anticipând un sezon de incendii dificil. O locuitoare, Lili, a povestit pentru Kathimerini: „Nu am fost aici, am fost chemată când a început incendiul. Când am venit, drumurile erau deja închise, nu ne lăsau să trecem. Acum, că am reușit să ajung, mi-am văzut casa arzând în întregime. Toată zona a fost distrusă, toată natura a fost mistuită de flăcări”.

Amintim că un incendiu de vegetație a cuprins insula Chios din Marea Egee, iar o femeie de naționalitate georgiană este acuzată că l-a provocat neintenționat. Incidentul a dus la arderea a 40.000 de hectare și evacuarea mai multor sate.

