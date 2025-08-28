Pompierii au intervenit la fața locului cu mai multe autospeciale pentru stingererea flăcărilor. Şaptezeci de persoane au reuşit să iasă în siguranţă din local.

„În aceste momente, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la restaurantul Levant din municipiul Galaţi. Incendiul se manifesta cu flacără deschisă, iar aproximativ 70 de persoane s-au autoevacuat în siguranţă”, au transmis reprezentanții ISU Galaţi.

Restaurantul Levant a fost cuprins de flăcări în timpul unei petreceri, iar focul s-a extins rapid și există pericolul ca acesta să ajungă la autoturismele din parcare, dar și la clădirile învecinate.

„Pentru gestionarea situației acționează cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, două echipaje SMURD, o autoscară de intervenție la înălțime și o autocisternă. Misiunea este în dinamică, iar forțele de intervenție depun toate eforturile pentru limitarea și lichidarea incendiului”, au precizat pompierii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE