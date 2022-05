Au fost trei explozii care au cauzat incendiul, însă, din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, au confirmat reprezentanți ai poliției pentru publicația elvețiană Blick.

„Este o clădire – noul centru de primire pentru solicitanţii de azil – care este în construcţie. A luat foc. Este în exteriorul perimetrului aeroportului. S-a creat un fum foarte puternic”, a declarat purtătorul de cuvânt al aeroportului Ignace Jeannerat.

Zborurile sosite din Lisabona, Barcelona și Madrid au fost deviate, în timp ce altele au fost întârziate. Aeroportul din Geneva este al doilea cel mai aglomerat din Elveția, după Zurich. Pista se află lângă granița cu Franța.

JUST IN – Fire at new reception centre building for asylum-seekers next to Geneva Airport disrupts flights https://t.co/G8WMFkg6Ixpic.twitter.com/WoPrTkz2wb