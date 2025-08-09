„În aceste momente, forţe şi mijloace din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Eremia Grigorescu” al judeţului Galaţi intervin în zona ANL-uri Cantemir, municipiul Galaţi, pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu de vegetaţie uscată.

La faţa locului acţionează patru autospeciale de stingere cu apă şi spumă. Misiunea este în dinamică”, a informat ISU Galaţi. 

Până în acest moment, nu au fost raportate victime. 

Incendiile de vegetație uscată în județul Galați au mobilizat echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „General Eremia Grigorescu”. Potrivit Monitorul de Galați, pompierii au intervenit în mai multe localități pentru a stinge focurile care au afectat zone întinse.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un nou incendiu de vegetație în Parcul IOR. Locuitorii zonei susțin că ar fi vorba de distrugere premeditată | Video
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, mesaj dur după moartea fostului președinte: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate...”. Valuri de reacții după declarațiile lui
Viva.ro
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, mesaj dur după moartea fostului președinte: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate...”. Valuri de reacții după declarațiile lui
„Îmbălsămarea a fost... Eu sunt foarte atentă la detalii, la toate detaliile”. Gabriela Lucuțar îi critică pe cei care i-au organizat înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce a remarcat „Regina Întunericului”
Unica.ro
„Îmbălsămarea a fost... Eu sunt foarte atentă la detalii, la toate detaliile”. Gabriela Lucuțar îi critică pe cei care i-au organizat înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce a remarcat „Regina Întunericului”
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Elle.ro
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
gsp
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.RO
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
Cea mai bogată femeie din Australia i-a premiat pe medaliații de la Campionatele Mondiale de la Singapore » Cât va primi Kyle Chalmers
GSP.RO
Cea mai bogată femeie din Australia i-a premiat pe medaliații de la Campionatele Mondiale de la Singapore » Cât va primi Kyle Chalmers
Parteneri
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Libertateapentrufemei.ro
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Avantaje.ro
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Charlotte a devenit copia fidelă a mamei ei, Mădălina Ghenea. Ce a dezvăluit modelul despre fiica ei
Tvmania.ro
Charlotte a devenit copia fidelă a mamei ei, Mădălina Ghenea. Ce a dezvăluit modelul despre fiica ei

Alte știri

Un clip realizat de MAI, val de ironii pe internet: „Mie îmi place cum i-a pus pe hold pe tâlhari ca să-și pună vestele”
Știri România 17:15
Un clip realizat de MAI, val de ironii pe internet: „Mie îmi place cum i-a pus pe hold pe tâlhari ca să-și pună vestele”
Vlad Zgărdău, care a murit în tragedia aviatică de la Arad, era un pilot WizzAir din București. Alături de el, un tânăr de 18 ani care visa să zboare
Știri România 15:49
Vlad Zgărdău, care a murit în tragedia aviatică de la Arad, era un pilot WizzAir din București. Alături de el, un tânăr de 18 ani care visa să zboare
Parteneri
Pe ce au dat partidele parlamentare banii de la stat în prima jumătate a anului. Cheltuielile care au dus la depășirea subvențiilor lunare
Adevarul.ro
Pe ce au dat partidele parlamentare banii de la stat în prima jumătate a anului. Cheltuielile care au dus la depășirea subvențiilor lunare
Un cuplu a vrut să facă o poză romantică la malul mării. Ce a urmat după i-a traumatizat pe viață
Fanatik.ro
Un cuplu a vrut să facă o poză romantică la malul mării. Ce a urmat după i-a traumatizat pe viață
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Cum arată apartamentul pe care Cristi Borcea i l-a luat fiicei sale în SUA. Melissa studiază arhitectura
Stiri Mondene 16:56
Cum arată apartamentul pe care Cristi Borcea i l-a luat fiicei sale în SUA. Melissa studiază arhitectura
Ce alimente te ajută să slăbești. Mihaela Bilic le consumă des, iar rezultatele se văd. „Așa făceau bunicii”
Stiri Mondene 16:51
Ce alimente te ajută să slăbești. Mihaela Bilic le consumă des, iar rezultatele se văd. „Așa făceau bunicii”
Parteneri
Ei formează cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cine sunt cele două vedete care au anunțat că au o relație
Elle.ro
Ei formează cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cine sunt cele două vedete care au anunțat că au o relație
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Viva.ro
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Parteneri
Imagini rare din paradisul familiei Măruță! E locul lor de suflet din Marbella, iar cadrele sunt de poveste! Mai mult decât o casă de vacanță, e acasă pentru ei
TVMania.ro
Imagini rare din paradisul familiei Măruță! E locul lor de suflet din Marbella, iar cadrele sunt de poveste! Mai mult decât o casă de vacanță, e acasă pentru ei
Cine este individul care a înjunghiat din senin o femeie pe stradă, în Bucureşti. Ce a mărturisit la audieri
ObservatorNews.ro
Cine este individul care a înjunghiat din senin o femeie pe stradă, în Bucureşti. Ce a mărturisit la audieri
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Libertateapentrufemei.ro
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Parteneri
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
GSP.ro
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
„Ion Iliescu a știut cum să divizeze, ca să stăpânească” » Verdictul aspru al unui profesor universitar: „Emil Constantinescu l-a întrebat dacă crede în Dumnezeu, eu l-aș mai fi întrebat ceva”
GSP.ro
„Ion Iliescu a știut cum să divizeze, ca să stăpânească” » Verdictul aspru al unui profesor universitar: „Emil Constantinescu l-a întrebat dacă crede în Dumnezeu, eu l-aș mai fi întrebat ceva”
Parteneri
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
KanalD.ro
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
StirileKanalD.ro
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Wowbiz.ro
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Promo
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Advertorial
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul iubit! A târât-o agățată de mașină și i-a aruncat trupul neînsuflețit pe câmp. Momentul teribil, surprins de camerele de supraveghere
Wowbiz.ro
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul iubit! A târât-o agățată de mașină și i-a aruncat trupul neînsuflețit pe câmp. Momentul teribil, surprins de camerele de supraveghere
Fiul lui Mihai Leu, accident în raliul creat de tatăl său. Marco a distrus mașina campionului, la Timișoara
StirileKanalD.ro
Fiul lui Mihai Leu, accident în raliul creat de tatăl său. Marco a distrus mașina campionului, la Timișoara
Un avion medical s-a prăbușit peste un cartier rezidențial, la scurt timp de la decolare! Câte victime sunt
KanalD.ro
Un avion medical s-a prăbușit peste un cartier rezidențial, la scurt timp de la decolare! Câte victime sunt

Politic

AEP se spală pe mâini de tema avansării unei date pentru alegerile parțiale la Primăria Capitalei
Exclusiv
Politică 18:00
AEP se spală pe mâini de tema avansării unei date pentru alegerile parțiale la Primăria Capitalei
Adrian Năstase, supărat că românii nu au ținut doliu după Ion Iliescu și merg la Untold: „Progresiștii” au alte forme în care își arată respectul pentru istoria țării!
Politică 16:20
Adrian Năstase, supărat că românii nu au ținut doliu după Ion Iliescu și merg la Untold: „Progresiștii” au alte forme în care își arată respectul pentru istoria țării!
Parteneri
Untold 2025. Hagi, peștele de sticlă și papucii lui Ganacci. Sau cum să ții cu sufletul la gură 60 de mii de oameni (Foto&Video)
Spotmedia.ro
Untold 2025. Hagi, peștele de sticlă și papucii lui Ganacci. Sau cum să ții cu sufletul la gură 60 de mii de oameni (Foto&Video)
Prima țară din lume condusă de inteligența artificială. Figuri marcante ale istoriei sunt readuse la viață 100% digital
Fanatik.ro
Prima țară din lume condusă de inteligența artificială. Figuri marcante ale istoriei sunt readuse la viață 100% digital
Primele dovezi că un medicament de slăbit aflat deja pe piață încetinește îmbătrânirea
Spotmedia.ro
Primele dovezi că un medicament de slăbit aflat deja pe piață încetinește îmbătrânirea