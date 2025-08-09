„În aceste momente, forţe şi mijloace din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Eremia Grigorescu” al judeţului Galaţi intervin în zona ANL-uri Cantemir, municipiul Galaţi, pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu de vegetaţie uscată.

La faţa locului acţionează patru autospeciale de stingere cu apă şi spumă. Misiunea este în dinamică”, a informat ISU Galaţi.

Până în acest moment, nu au fost raportate victime.

Incendiile de vegetație uscată în județul Galați au mobilizat echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „General Eremia Grigorescu”. Potrivit Monitorul de Galați, pompierii au intervenit în mai multe localități pentru a stinge focurile care au afectat zone întinse.



