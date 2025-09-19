„Sosiţi imediat la faţa locului, pompierii militari au procedat simultan la localizarea şi lichidarea incendiului, care se manifesta cu flacără deschisă şi degajări mari de fum, la o vitrină cu ţigări din interiorul supermarketului, la verificarea apartamentelor situate deasupra magazinului, pentru a se asigura că nu există persoane intoxicate cu fum şi la ventilarea spaţiului”, a transmis vineri dimineață ISU Bihor.

Incendiul a fost lichidat în scurt timp, fiind împiedicată extinderea lui la restul supermarketului. Un client al magazinului, care inhalase fum în timp ce încerca să stingă flăcările cu un extinctor înainte de sosirea pompierilor, a fost asistat de echipajul SMURD, însă a refuzat transportul la spital.

Cauza probabilă a incendiului a fost efectul termic al curentului electric. În urma evenimentului, a ars doar vitrina cu țigări.

Pentru intervenție au fost mobilizate două echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului 1 Oradea, cu autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea.

