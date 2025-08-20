O companie a Municipalității va asfalta aleile crăpate din Herăstrău, redenumit acum câțiva ani Parcul Regele Mihai. „Este inadmisibil ca în București, în 2025, să cadă aleea din parc și nimeni să nu se sesizeze. Vrem ca până la finalul verii aleea acea să fie pusă în siguranță”, a precizat Bujduveanu marți, 19 august, la B1 TV.

Așa arată acum multe alei din Parcul Herăstrău – Regele Mihai

Primarul a precizat că va urma instalația de iluminat: „În Herăstrău am pus pază, în primul rând. Urmează să intervenim la iluminat. Cu iluminatul era o problemă în Herăstrău și, de aici, și o foarte mare parte din riscuri când nu ai lumină în parcurile din București”.

La rândul său, city managerul Lucian Judele a întărit aceste afirmații miercuri, 20 august: „Știu că așteptați de mult timp să auziți că încep lucrările pentru punerea în siguranță a malurilor din Parcul Herăstrău. Mâine dimineață, la ora 10:00, vor începe lucrările de consolidare a aleilor. Urmează partea de iluminat, iar din toamnă, după ce se va putea goli lacul, vor începe lucrările de consolidare a malurilor”.

Recomandări Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat

Parcul Herăstrău, redenumit Parcul Regele Mihai în 2017, după moartea fostului suveran, a fost construit în 1936, în vremea Regelui Carol al II-lea, și este monument istoric. Cu toate acestea, în ultimii ani s-a degradat considerabil, iar Primăria Capitalei nu a făcut nimic pentru a remedia probleme importante precum bănci rupte, alei crăpate și iarbă lipsă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE