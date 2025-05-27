Propunerea a fost inițiată de deputatul Vexler Silviu, reprezentant al minorităților, iar proiectul a trecut cu 78 de voturi „pentru”, 15 „împotrivă” și 25 de abțineri.

Pedepse pentru promovarea ideologiilor extremiste

Acesta prevede pedepse severe pentru inițierea sau constituirea de organizații cu caracter fascist, legionar, rasist ori xenofob.

Conform noii legislații, „inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist, legionar, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi”.

De asemenea, „distribuirea sau punerea la dispoziția publicului, în orice mod, de materiale fasciste, legionare, rasiste și xenofobe constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani și interzicerea unor drepturi”.

În cazul în care fapta este comisă online, pedeapsa se majorează cu jumătate.

Combaterea negaționismului și promovării cultului persoanelor vinovate

Proiectul de lege stipulează că „negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi”.

În plus, promovarea publică a cultului persoanelor vinovate de genocid, crime contra umanității și de război, precum și promovarea ideilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, va fi pedepsită cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau amendă.

Propunerea legislativă modifică și completează Ordonanța de urgență nr. 31/2002 și Legea nr. 157/2018.

Inițiatorul proiectului susține că aceste modificări sunt necesare pentru a oferi „o viziune coerentă, integratoare, armonioasă și coerentă textelor de incriminare a infracțiunilor motivate de ură”.

Proiectul urmează să fie dezbătut și votat în Camera Deputaților, care are rol decizional în acest caz.

Adoptarea acestei legi ar putea reprezenta un pas important în combaterea extremismului și a discursului instigator la ură în România.

