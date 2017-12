Incident aviatic în Boston: Un avion a ieșit de pe pistă

Incident aviatic pe aeroportul din Boston, unde un avion al companiei JetBlue a ieșit pe pista înghețată, la scurt timp după aterizare. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, relatează CBS News.

Avionul a ieșit de pe pistă din cauza condițiilor meteo extreme. Orașul Boston a avut parte de ninsori abundente și rafale puternice de vânt. Astfel, avionul nu s-a oprit pe pistă, ci a derapat.

„Totul este bine. Am derapat doar pe gheaţă”, a declarat după aterizare unul dintre piloţi controlorilor de trafic aerian, potrivit unei înregistrări obţinute de postul ABC.

JetBlue plane skids off the taxiway at Boston’s Logan Airport after reportedly hitting a patch of ice. No injuries have been reported. https://t.co/QxlC60RXf2 pic.twitter.com/Jcz69RkYor

— ABC News (@ABC) December 26, 2017