Aceasta nu depinde de contribuțiile la stat și acoperă costurile necesare pentru asistența zilnică oferită de un însoțitor.

În perioada martie-mai 2026, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) derulează o amplă campanie de verificare a standardelor din centrele rezidențiale pentru adulți cu dizabilități.

Ce este indemnizația de însoțitor

Indemnizația de însoțitor este un ajutor financiar lunar destinat românilor care, din cauza unei dizabilități severe, nu se pot descurca singuri și au nevoie permanentă de sprijin.

Conform legii, această indemnizație poate fi solicitată în două contexte principale: fie prin sistemul de protecție socială a persoanelor cu handicap, fie prin sistemul public de pensii, pentru pensionarii de invaliditate sau cei cu pensia la limită de vârstă, în anumite condiții.

Dreptul la indemnizația de însoțitor poate fi obținut printr-o cerere depusă la autoritățile locale, însoțită de documentele justificative relevante.

2 opțiuni în cazul românilor cu indemnizație de însoțitor

Legislația principală care reglementează acest ajutor este Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Beneficiarii au două opțiuni: angajarea unui asistent personal, plătit de autoritățile locale, sau primirea indemnizației lunare de însoțitor. Aceste două forme de sprijin nu pot fi cumulate.

Un exemplu concret este cel al copiilor cu handicap grav, pentru care indemnizația se acordă doar dacă certificatul de handicap specifică necesitatea unui asistent personal.

În cazul adulților cu handicap vizual grav, aceștia pot opta fie pentru un asistent personal, fie pentru indemnizația de însoțitor.

Cuantumul indemnizației de însoțitor în 2026

Valoarea indemnizației de însoțitor în 2026 este strâns legată de salariul minim brut pe economie. În martie 2026, indemnizația reprezintă 50% din salariul minim, adică aproximativ 2.025 de lei.

De la 1 iulie 2026, odată cu creșterea salariului minim brut la 4.325 de lei, suma va crește la 2.162,5 lei.

Această legătură directă dintre salariul minim și indemnizație asigură ajustarea automată a sprijinului în funcție de evoluțiile economice.

Pentru pensionarii de invaliditate încadrați în gradul I, indemnizația pentru însoțitor reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie. Aceasta este asigurată din bugetul de stat, în afara pensiei de invaliditate.

Cine poate beneficia de pensia de invaliditate

Persoanele care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă, dar nu au atins vârsta standard de pensionare, pot solicita pensia de invaliditate.

Acest sprijin este destinat celor care nu își mai pot desfășura activitatea profesională în condiții normale, fie din cauza unor accidente de muncă, boli profesionale sau alte afecțiuni confirmate legal.

Elevii, studenții și ucenicii care suferă accidente de muncă în timpul practicii profesionale se numără, de asemenea, printre cei eligibili.

La fel, angajații români care lucrează în străinătate, dacă sunt afectați de accidente, pot primi pensia de invaliditate, cu condiția să dețină documentul portabil A1, conform reglementărilor europene.

Gradele de invaliditate

Gradul de invaliditate este stabilit de un medic expert al asigurărilor sociale, conform criteriilor prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 1542/2022. Acesta poate fi:

  • Gradul I: incapacitate totală de autoservire și deficiență funcțională gravă
  • Gradul II: capacitate de autoservire parțială, cu deficiențe funcționale accentuate
  • Gradul III: capacitate de autoservire păstrată, dar cu deficiențe funcționale medii.
