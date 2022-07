Este cel mai mare nivel atins de indicele ROBOR la trei luni din ultimii 12 ani, după ce un nivel mai mare a fost înregistrat în 31 august 2010, respectiv 6,80%. La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an.

Miercuri, 6 iulie, BNR a decis majorarea ratei dobânzii de politică monetară cu un punct procentual, de la 3,75% pe an la 4,75% pe an. Consultantul fiscal Emilian Duca anunţă că indicele ROBOR va mai crește în perioada următoare, ceea ce înseamnă noi creșteri ale ratelor bancare.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 7% pe an, de la 6,90% pe an, iar ROBOR la 12 luni a urcat la 7,17% pe an, de la 6,07%.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 2,65% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul I 2022, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,86%.

În luna mai 2019, a intrat în vigoare OUG 19/2019 care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă. Astfel, Ordonanţa 19/2019 a stabilit indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare.

GSP.RO „E cel mai inteligent om din lume și n-a muncit o zi în viața lui”. Românul în fața căruia își scoate Ion Țiriac pălăria

Playtech.ro Occidentul, ZGUDUIT de cel mai nou avertisment. Cine îl demască pe Vladimir Putin: „Este gata să redeseneze granițele și să distrugă Europa”

Observatornews.ro Copilă ucisă pe o trecere de pietoni din Târgoviște. Fata de doar 13 ani a fost aruncată 20 de metri după impact

HOROSCOP Horoscop 8 iulie 2022. Vărsătorii au anumite atuuri care le conferă o siguranță pe plan profesional, dar nu progresează

Știrileprotv.ro VIDEO. Momentul în care Shinzo Abe a fost împușcat în piept, în timp ce ținea un discurs în orașul Nara

Orangesport.ro Plecat din Guvernul Rusiei, a dat de gol când are loc finalul războiului din Ucraina! Răsturnare de situaţie: ce se întâmplă imediat cu Vladimir Putin

PUBLICITATE Your style. Your story: Zalando este locul unde găsești piesele care îți exprimă perfect personalitatea

PUBLICITATE Cum arată în cifre starea de sănătate a românilor și ce soluții avem la îndemână pentru a le îmbunătăți?