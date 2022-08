La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an, iar de atunci a crescut constant până la puţin peste 8% pe an. În urmă cu o săptămână, guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, acuza băncile că au cam sărit calul cu indicele ROBOR şi s-au dus în sus mult mai mult decât rata de politică monetară, iar de atunci indicele a început să scadă uşor.

El a mai declarat că „speră şi crede” că ROBOR la 3 luni se va apropia de rata de politică monetară, care este în prezent 5,5% pe an.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 8,12% pe an, de la 8,13% pe an, anterior, iar ROBOR la 12 luni s-a menţinut la nivelul de 8,27% pe an, consemnat şi vineri.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 2,65% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul I 2022, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,86%.

Indicele IRCC a intrat în vigoare în luna mai 2019.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Dezvăluiri despre Dan Șucu, nimeni nu se aștepta. Ce a spus o persoană importantă din fotbal despre afacerist

Playtech.ro ȘOC! Putin, la fel ca Stalin! Legea HALUCINANTĂ pe care a semnat-o: toți rușii sunt ULUIȚI

Observatornews.ro Familie spulberată pe DN1. Tatăl a murit pe loc, fetița de 11 ani s-a stins la spital, iar mama luptă să supraviețuiască

HOROSCOP Horoscop 16 august 2022. Vărsătorii pot face un exercițiu util încercând să înțeleagă și părerile celor din anturajul apropiat, care îi contrazic

Știrileprotv.ro Rusia a făcut anunțul la care nu se aștepta nimeni. Ce se întâmplă la centrala nucleară Zaporojie

Orangesport.ro 3 universităţi uriaşe din SUA, oferte pentru David Popovici. Cum a reacţionat sportivul român

PUBLICITATE Criteriile pentru a primi un credit țin cont de vârstă, venit, vechime în muncă, rate curente și multe altele. Află toți factorii luați în calcul!

PUBLICITATE Pssst!!! Ai auzit de Remixshop? Au zilnic reduceri de până la 90%