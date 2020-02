De Bobi Neacșu,

Indicele ROBOR la 3 luni înregistrează o scădere accentuată de la începutul lunii februarie, când era cotat la 3,18%, iar vineri, ROBOR la 3 luni a scăzut de la 2,94% la 2,93%. Este cel mai mic nivel din 18 ianuarie 2019.

De asemenea, ROBOR la 6 luni a stagnat la 3,06%. Joi, acesta a atins cel mai mic nivel din 18 noiembrie 2019, când a fost 3,06%, scrie News.ro.

ROBOR este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituţiile bancare din România, în lei, iar evoluţia sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piaţă.

BNR a publicat, în mai 2019, indicele de referinţă trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), care va înlocui ROBOR în calculul dobânzilor la majoritatea creditelor în lei. Nivelul acestuia, pentru al treilea trimestru din 2019, a scăzut la 2,36%, de la 2,66% în T2 2019.

Legile din România nu îi apară pe copii de agresiunile sexuale. Indivizii care violează copii de 11-12 ani primesc pedepse cu suspendare

Românul infectat de coronavirus susține că nu s-a întâlnit cu bărbatul italian: ”Nu știu de unde s-au scos chestiile astea. Toată lumea spune numai prostii”

Corespondență din Milano de la trimisul special Libertatea. Turism în vremea coronavirusului: city-tour cu autobuzul gol și chelneri cu mănuși chirurgicale