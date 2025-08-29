Spre deosebire de piața imobiliară, aici contează nu doar dimensiunea, ci și simbolistica zonei. Prețurile pentru aceste locuri încep de la 1.000 de euro și pot ajunge până la 25.000 de euro în zonele considerate „premium”.

Cimitirul Eternitatea: un simbol al prestigiului

Cimitirul Eternitatea din Tătărași este considerat cel mai prestigios din Iași, datorită personalităților culturale care își au locul de odihnă aici și încărcăturii sale istorice.

Prețurile reflectă acest statut: de la 1.500 de euro pentru un loc simplu, până la 7.600 de euro pentru două cripte situate lângă biserică.

O ofertă specifică menționează „parcela artiștilor scriitorilor, aleea principală, 50 m de biserică”, având un preț de 5.559 de euro.

„Loc de veci in parcela artistilor scriitorilor, aleea principala, 50 m de biserica Eternitatea Iasi. 27.796 de euro negociabil”, arată un alt anunț.

În zona Eroilor din același cimitir, un cavou de două locuri este scos la vânzare pentru 6.000 de euro.

„6.000 € – Vând Cavou de două locuri în Cimitirul «Eternitatea» din Iași la picioarele soldatului din cimitirul Eroilor chiar lângă cele două tancuri. Zona este extraordinară!! Prețul este ușor negociabil”, se menționează într-un alt anunț.

Bărbat condamnat la doar 2 ani cu suspendare și 2.000 de euro daune morale, după ce a abuzat-o sexual pe minora pe care o avea în plasament. Motivarea instanței, ținută la secret
Recomandări
Bărbat condamnat la doar 2 ani cu suspendare și 2.000 de euro daune morale, după ce a abuzat-o sexual pe minora pe care o avea în plasament. Motivarea instanței, ținută la secret

Cimitirul „Petru și Pavel”

Cimitirul „Petru și Pavel” oferă o gamă variată de locuri de veci, cu prețuri începând de la 2.500 de euro. Pe Aleea Veteranilor, un loc situat la intrare costă 2.500 de euro, în timp ce pe Aleea Principală un alt loc este evaluat la 3.000 de euro.

Unele anunțuri menționează concesiuni mai vechi, cum ar fi un loc din parcela 33, unde „decedatul a fost înhumat în 2011”.

„Loc de veci IASI Eternitatea / Sf. Petru și Pavel – 10.000 lei – Concesionez loc de veci – simplu- NEUTILIZAT la Cimitir Eternitatea sau Sf. Petru și Pavel. Locul este la strada cu acces auto”, arată anunțul.

Prețuri fixe în cimitirul din cartierul Păcurari

În cartierul Păcurari, Cimitirul Sfânta Treime oferă locuri de veci cu prețuri fixe, între 1.600 și 4.000 de euro.

Un anunț specifică faptul că „locul este bine poziționat aproape de biserică, se poate face cavou, cimitirul este închis, nu mai sunt locuri disponibile”. Un alt cavou, „cu două cripte, lângă biserică”, este vândut pentru 3.000 de euro.

Cimitirul privat Sfântul Ioan Botezătorul din aceeași zonă se remarcă printr-o ofertă de 4.400 de euro pentru un loc „pe aleea principală”. Poziționarea și statutul privat al cimitirului pot fi considerate avantaje majore.

Ce presupune taxarea inversă la legume și fructe. Experții sunt sceptici: „Evazioniștii nu fac facturi de niciun fel”
Recomandări
Ce presupune taxarea inversă la legume și fructe. Experții sunt sceptici: „Evazioniștii nu fac facturi de niciun fel”

Alternative de locuri de veci în alte cartiere

În zona CUG, Cimitirul Buna Vestire oferă locuri de veci dublu etajate, cu construcții de granit, la prețuri între 2.200 și 4.600 de euro.

„Se vinde loc de veci dublu etajat (pentru 2 morminte), în cimitirul Buna Vestire (parcela catolică). Mormântul este nou, fără oseminte, cu construcție de granit. Preț 4.600 euro negociabil. Parcela 32, rând 5, loc 9. Toate actele sunt in regula pentru vânzare”, precizează un alt anunț.

Cimitirul Sf. Vasile din Nicolina oferă unele dintre cele mai ieftine locuri de veci din Iași, la 1.000 de euro, dar și unele dintre cele mai scumpe, cum ar fi un cavou de 25.000 de euro.

Acesta include granit, masă și scaune, fiind descris ca un „living funerar de lux”. „Vând loc de veci cavou in cimitirul Sf. VASILE – 126.721 de lei – Prețul e negociabil. Vând loc de veci aflat la aleea principala în cimitirul Sfântul Vasile. Lucrare făcută din granit trotuare placate cu granit masa și scaune din granit. Pret 25.000 de euro negociabil. Accept variante (auto, teren, imobiliare) ofer diferență dacă este cazul”.

În Bucium, Cimitirul Socola Mică oferă un cavou cu două locuri suprapuse la 2.500 de euro, iar cimitirul Bucium propune un loc cu „capacitate de o persoană”, la prețul de 3.550 de euro, incluzând un monument din marmură.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând, iar rezultatele regimului pe care l-a ținut se văd cu ochiul liber! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
Unica.ro
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând, iar rezultatele regimului pe care l-a ținut se văd cu ochiul liber! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
Regizorul român Cristian Mungiu face parte din juriul Festivalului de Film de la Veneția, ajuns la ediția cu numărul 82. Ce trebuie să mai știi despre prestigiosul eveniment
Elle.ro
Regizorul român Cristian Mungiu face parte din juriul Festivalului de Film de la Veneția, ajuns la ediția cu numărul 82. Ce trebuie să mai știi despre prestigiosul eveniment
gsp
Gigi Becali, imediat după calificare: „O zi de 23 de milioane de euro! Am mărit oferta pentru Louis Munteanu”
GSP.RO
Gigi Becali, imediat după calificare: „O zi de 23 de milioane de euro! Am mărit oferta pentru Louis Munteanu”
A apărut la o petrecere pentru copii într-o rochie transparentă și a stârnit o furtună de reacții: „Femeie, ești normală?!”
GSP.RO
A apărut la o petrecere pentru copii într-o rochie transparentă și a stârnit o furtună de reacții: „Femeie, ești normală?!”
Parteneri
Cătălin Crișan a răbufnit după Mamaia 2025: “N-am fost chemat niciodată. Dumneavoastră înțelegeți de ce?”. O mare artistă a intervenit imediat și i-a răspuns în 3 cuvinte! E iureș în comentarii
Libertateapentrufemei.ro
Cătălin Crișan a răbufnit după Mamaia 2025: “N-am fost chemat niciodată. Dumneavoastră înțelegeți de ce?”. O mare artistă a intervenit imediat și i-a răspuns în 3 cuvinte! E iureș în comentarii
Știrea momentului în showbiz! E epidemie, e clar! După Andi Moisescu și Olivia Steer, încă un cuplu de supervedete s-a despărțit! "Cel mai dureros lucru"
Avantaje.ro
Știrea momentului în showbiz! E epidemie, e clar! După Andi Moisescu și Olivia Steer, încă un cuplu de supervedete s-a despărțit! "Cel mai dureros lucru"
Andreea Esca, casa de vis din Snagov! Uite cum arată vila de lux a vedetei Pro TV, cu grădină spectaculoasă și interior de poveste
Tvmania.ro
Andreea Esca, casa de vis din Snagov! Uite cum arată vila de lux a vedetei Pro TV, cu grădină spectaculoasă și interior de poveste

Alte știri

Caniculă de 37 de grade, după frigul de -1 grad de luni. Harta județelor aflate sub avertizare meteo ANM cod galben
Știri România 10:43
Caniculă de 37 de grade, după frigul de -1 grad de luni. Harta județelor aflate sub avertizare meteo ANM cod galben
Mara Andrada Șutea, tânăra care a reușit să înfrunte dependența de droguri după 7 ani de consum și să inspire zeci de mii de oameni pe TikTok: „Am simțit că trăiesc într-un tunel fără ieșire”
Exclusiv
Știri România 10:00
Mara Andrada Șutea, tânăra care a reușit să înfrunte dependența de droguri după 7 ani de consum și să inspire zeci de mii de oameni pe TikTok: „Am simțit că trăiesc într-un tunel fără ieșire” EqualVoice
Parteneri
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu se mai suporte între ei: „Urăsc împuțita de Românie”
Adevarul.ro
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu se mai suporte între ei: „Urăsc împuțita de Românie”
Onorariul plătit de statul român avocaților americani care au reușit blocarea vânzării tabloului de El Greco. România, în luptă cu un miliardar rus pentru pictura din patrimoniul național
Fanatik.ro
Onorariul plătit de statul român avocaților americani care au reușit blocarea vânzării tabloului de El Greco. România, în luptă cu un miliardar rus pentru pictura din patrimoniul național
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Dovada că Bianca și Marian Grozavu sunt împreună după finala Insula iubirii 2025. Unde și cum au fost surprinși
Stiri Mondene 10:20
Dovada că Bianca și Marian Grozavu sunt împreună după finala Insula iubirii 2025. Unde și cum au fost surprinși
Motivul pentru care Sting a fost dat în judecată. La mijloc ar fi vorba despre 500.000 de lire sterline pe an
Stiri Mondene 10:15
Motivul pentru care Sting a fost dat în judecată. La mijloc ar fi vorba despre 500.000 de lire sterline pe an
Parteneri
Cum se simte acum Andrew Barabancea, la patru luni de când a suferit un infarct. Ce a dezvăluit Ozana, mama lui: „Fiecare hop în viață este…”
Elle.ro
Cum se simte acum Andrew Barabancea, la patru luni de când a suferit un infarct. Ce a dezvăluit Ozana, mama lui: „Fiecare hop în viață este…”
„Să se angajeze?! Nu, n-aș vrea să se angajeze!” Andreea Tonciu, criticată după declarațiile pe care le-a făcut despre fetița ei, în vârstă de 8 ani
Unica.ro
„Să se angajeze?! Nu, n-aș vrea să se angajeze!” Andreea Tonciu, criticată după declarațiile pe care le-a făcut despre fetița ei, în vârstă de 8 ani
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, fotografiată pe stradă într-o ținută casual
Viva.ro
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, fotografiată pe stradă într-o ținută casual
Parteneri
Soția lui ‘Suleyman Magnificul’ la plajă! 60 de poze spectaculoase cu vedetele turcești în vacanțe de vis – Bergüzar Korel , Gökçe Bahadır și Irem Helvacıoğlu cuceresc litoralul!
TVMania.ro
Soția lui ‘Suleyman Magnificul’ la plajă! 60 de poze spectaculoase cu vedetele turcești în vacanțe de vis – Bergüzar Korel , Gökçe Bahadır și Irem Helvacıoğlu cuceresc litoralul!
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda: "Pe textile e jale mare"
ObservatorNews.ro
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda: "Pe textile e jale mare"
O recunoști? “Am stat mult pe gânduri dacă să fac publică această fotografie sau nu”. O vezi la TV, e una dintre cele mai sobre vedete și nu se afișează niciodată în costum de baie
Libertateapentrufemei.ro
O recunoști? “Am stat mult pe gânduri dacă să fac publică această fotografie sau nu”. O vezi la TV, e una dintre cele mai sobre vedete și nu se afișează niciodată în costum de baie
Parteneri
„Ferrari chinezesc” » Cum arată „supercarul de 38.000 de dolari” care i-a lăsat mască pe cei prezenți la salonul auto de de la Guangzhou
GSP.ro
„Ferrari chinezesc” » Cum arată „supercarul de 38.000 de dolari” care i-a lăsat mască pe cei prezenți la salonul auto de de la Guangzhou
Cumpăna vieții lui Sorin Ghionea: „S-a prăbușit ceva peste mine! O injecție de 185 de miligrame, o țin minte și azi. Din acel moment...”
GSP.ro
Cumpăna vieții lui Sorin Ghionea: „S-a prăbușit ceva peste mine! O injecție de 185 de miligrame, o țin minte și azi. Din acel moment...”
Parteneri
Trend pe rețelele sociale: Apeluri false la 112. O fată din Vrancea, amendată
Mediafax.ro
Trend pe rețelele sociale: Apeluri false la 112. O fată din Vrancea, amendată
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
StirileKanalD.ro
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Wowbiz.ro
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Wowbiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
StirileKanalD.ro
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
Încă o tragedie în Cosmopolis! O femeie a murit după ce a căzut de la etajul 9 al unui bloc din complex
KanalD.ro
Încă o tragedie în Cosmopolis! O femeie a murit după ce a căzut de la etajul 9 al unui bloc din complex

Politic

Guvernul aprobă astăzi al doilea pachet de măsuri fiscale. Măsurile sunt împărțite în șase proiecte, CCR să nu le poată bloca pe toate
Politică 09:38
Guvernul aprobă astăzi al doilea pachet de măsuri fiscale. Măsurile sunt împărțite în șase proiecte, CCR să nu le poată bloca pe toate
Cristian Diaconescu, despre întâlnirea dintre Donald Trump și Nicușor Dan: „Washingtonul așteaptă semnale concrete”
Politică 08:05
Cristian Diaconescu, despre întâlnirea dintre Donald Trump și Nicușor Dan: „Washingtonul așteaptă semnale concrete”
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Ce veste! Campioana SuperLigii scapă de un tur preliminar din Liga Campionilor după ce România a făcut cel mai mare salt din Europa în clasamentul coeficienților UEFA
Fanatik.ro
Ce veste! Campioana SuperLigii scapă de un tur preliminar din Liga Campionilor după ce România a făcut cel mai mare salt din Europa în clasamentul coeficienților UEFA
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile