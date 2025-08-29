Spre deosebire de piața imobiliară, aici contează nu doar dimensiunea, ci și simbolistica zonei. Prețurile pentru aceste locuri încep de la 1.000 de euro și pot ajunge până la 25.000 de euro în zonele considerate „premium”.

Cimitirul Eternitatea: un simbol al prestigiului

Cimitirul Eternitatea din Tătărași este considerat cel mai prestigios din Iași, datorită personalităților culturale care își au locul de odihnă aici și încărcăturii sale istorice.

Prețurile reflectă acest statut: de la 1.500 de euro pentru un loc simplu, până la 7.600 de euro pentru două cripte situate lângă biserică.

O ofertă specifică menționează „parcela artiștilor scriitorilor, aleea principală, 50 m de biserică”, având un preț de 5.559 de euro.

„Loc de veci in parcela artistilor scriitorilor, aleea principala, 50 m de biserica Eternitatea Iasi. 27.796 de euro negociabil”, arată un alt anunț.

În zona Eroilor din același cimitir, un cavou de două locuri este scos la vânzare pentru 6.000 de euro.

„6.000 € – Vând Cavou de două locuri în Cimitirul «Eternitatea» din Iași la picioarele soldatului din cimitirul Eroilor chiar lângă cele două tancuri. Zona este extraordinară!! Prețul este ușor negociabil”, se menționează într-un alt anunț.

Cimitirul „Petru și Pavel”

Cimitirul „Petru și Pavel” oferă o gamă variată de locuri de veci, cu prețuri începând de la 2.500 de euro. Pe Aleea Veteranilor, un loc situat la intrare costă 2.500 de euro, în timp ce pe Aleea Principală un alt loc este evaluat la 3.000 de euro.

Unele anunțuri menționează concesiuni mai vechi, cum ar fi un loc din parcela 33, unde „decedatul a fost înhumat în 2011”.

„Loc de veci IASI Eternitatea / Sf. Petru și Pavel – 10.000 lei – Concesionez loc de veci – simplu- NEUTILIZAT la Cimitir Eternitatea sau Sf. Petru și Pavel. Locul este la strada cu acces auto”, arată anunțul.

Prețuri fixe în cimitirul din cartierul Păcurari

În cartierul Păcurari, Cimitirul Sfânta Treime oferă locuri de veci cu prețuri fixe, între 1.600 și 4.000 de euro.

Un anunț specifică faptul că „locul este bine poziționat aproape de biserică, se poate face cavou, cimitirul este închis, nu mai sunt locuri disponibile”. Un alt cavou, „cu două cripte, lângă biserică”, este vândut pentru 3.000 de euro.

Cimitirul privat Sfântul Ioan Botezătorul din aceeași zonă se remarcă printr-o ofertă de 4.400 de euro pentru un loc „pe aleea principală”. Poziționarea și statutul privat al cimitirului pot fi considerate avantaje majore.

Alternative de locuri de veci în alte cartiere

În zona CUG, Cimitirul Buna Vestire oferă locuri de veci dublu etajate, cu construcții de granit, la prețuri între 2.200 și 4.600 de euro.

„Se vinde loc de veci dublu etajat (pentru 2 morminte), în cimitirul Buna Vestire (parcela catolică). Mormântul este nou, fără oseminte, cu construcție de granit. Preț 4.600 euro negociabil. Parcela 32, rând 5, loc 9. Toate actele sunt in regula pentru vânzare”, precizează un alt anunț.

Cimitirul Sf. Vasile din Nicolina oferă unele dintre cele mai ieftine locuri de veci din Iași, la 1.000 de euro, dar și unele dintre cele mai scumpe, cum ar fi un cavou de 25.000 de euro.

Acesta include granit, masă și scaune, fiind descris ca un „living funerar de lux”. „Vând loc de veci cavou in cimitirul Sf. VASILE – 126.721 de lei – Prețul e negociabil. Vând loc de veci aflat la aleea principala în cimitirul Sfântul Vasile. Lucrare făcută din granit trotuare placate cu granit masa și scaune din granit. Pret 25.000 de euro negociabil. Accept variante (auto, teren, imobiliare) ofer diferență dacă este cazul”.

În Bucium, Cimitirul Socola Mică oferă un cavou cu două locuri suprapuse la 2.500 de euro, iar cimitirul Bucium propune un loc cu „capacitate de o persoană”, la prețul de 3.550 de euro, incluzând un monument din marmură.