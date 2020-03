De Livia Ispas,

În condițiile în care crește numărul angajaților în șomaj tehnic și în contextul măsurilor restrictive de circulație luate pentru a preveni răspândirea infecției cu coronavirus, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a stabilit un număr unic de apel la care pot fi obținute informații cu privire la șomajul tehnic și adresele de email pentru transmiterea documentelor necesar.

Informații despre acordarea șomajului tehnic pot fi obținute de angajați și angajatori la 021/4444000, număr cu tarif normal.

Documentele necesare acordării șomajului tehnic pot fi depuse la Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și a municipiului București, prin poșta electronică, la adresa de email dedicată fiecărui județ, care are ca ID numele județului (ex: [email protected]). În cazul județelor a căror denumire este formată din două cuvinte, acestea vor fi despărțite prin cratimă (ex: [email protected]).

„Am decis ca opt angajați ai ANOFM să lucreze în același timp în sistem call-center, pentru a clarifica românii acolo unde există nelămuriri cu privire la șomajul tehnic. În cazurile în care apelanții au nevoie să intre în legătură cu agențiile teritoriale de care aparțin, operatorii din call-center îi vor direcționa”, a declarat președintele ANOFM, Victor Picu.

Angajatorii direct afectați de măsurile impuse după declanșarea stării de urgență primesc pentru toți angajații, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, indemnizații în valoare de 75% din salariile brute acordate, dar nu mai mult de 75 % din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, respectiv 75% din 5.429 de lei.

Angajatorii afectați indirect, dar ale căror încasări au scăzut cu cel puțin 25% față de primele două luni ale anului și care nu au capacitatea financiară de a plăti toți salariații, pot primi indemnizații pentru plata șomajului tehnic, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru cel mult 75% dintre angajați.

Ce presupune şomajul tehnic

Contractele de muncă ale salariaţilor sunt suspendate la iniţiativa angajatorului, care însă e obligat să le plătească acestora o indemnizaţie lunară, scrie avocatnet.ro.

Contractele sunt doar suspendate, dar relațiile de muncă nu încetează .

. Codul Muncii prevede că salariații trebuie să primească o indemnizație lunară de cel puțin 75% din salariul de bază, însă aceasta poate fi și mai mare de atât. Angajatorii pot alege să plătească mai mult de 75%, dar în niciun caz nu pot da salarii mai mici de acest procent.

din salariul de bază, însă aceasta poate fi și mai mare de atât. Angajatorii pot alege să plătească mai mult de 75%, dar în niciun caz nu pot da salarii mai mici de acest procent. Pe durata perioadei de șomaj tehnic, salariații se află la dispoziția anajatorului. Atunci când se decide reluarea activității, salariații se întorc la lucru și primesc din nou salariile obișnuite.

O persoană care are contractul suspendat nu poate cere ajutorul de șomaj.

