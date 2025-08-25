Cuprins:
Proiectul pentru îngrijirea la domiciliu a vârstnicilor
Direcția Generală de Asistență Socială (DGAS) Craiova se pregătește să depună un proiect important pentru îmbunătățirea vieții persoanelor vârstnice din municipiu. Conform presei locale, inițiativa face parte din Programul „Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027” și vizează dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu.
Propunerea DGAS Craiova urmărește să ofere sprijin pentru cel puțin 110 persoane vârstnice vulnerabile, inclusiv minimum 11 de etnie romă.
De ce servicii vor putea beneficia seniorii
Obiectivul principal al proiectului este prevenirea excluziunii sociale și promovarea unui trai independent pentru seniori. Serviciile oferite vor include:
- Îngrijire personală
- Asistență pentru activități zilnice
- Sprijin emoțional
- Socializare
Finanțare și implementare
Valoarea totală a proiectului este de 4.973.655,33 lei, din care DGAS Craiova va acoperi o contribuție proprie de 99.473,11 lei (2% din total). Hotărârea urmează să fie supusă votului consilierilor locali.
În cazul aprobării, DGAS Craiova va implementa proiectul în colaborare cu structurile din subordinea Primăriei. Inițiativa se aliniază eforturilor de modernizare a sistemului de protecție socială la nivel local.
Proiectul prevede:
- Dotarea sediului serviciului social cu echipamente și mobilier
- Asigurarea materialelor și consumabilelor necesare
- Acoperirea cheltuielilor legate de personalul implicat
Impact și beneficii
Implementarea acestui proiect va aduce beneficii semnificative pentru comunitatea locală:
- Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice
- Reducerea riscului de excluziune socială
- Creșterea accesului la servicii sociale de calitate
- Promovarea incluziunii în comunitate
Grupul țintă al proiectului de la Craiova vizează aproximativ 110 persoane în vârstă și vulnerabile, aflate în situația de dependență și care au lunar un venit mai mic ca salariul minim.
Craiovenii au mai avut parte de o surpriză plăcută în luna august. Grădina de Vară „Patria” va intra în renovare, după ce autorizația a fost emisă de primărie. Locația urmează să se transforme într-un adevărat centru de activități în aer liber.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.