Sascha Huber ia parte la un experiment extrem: 100 de ore petrecute sub pământ. În noul serial Joyn, „Deep Down – The Buried”, șase influenceri sunt puși la încercare din punct de vedere psihologic, fiind îngropați de vii timp de patru zile, fără lumină, cu o cantitate limitată de apă și fără legătură cu lumea exterioară, relatează Heute.at.