Cum se vor desfășura competițiile

Hackathoanele Innovation Labs sunt competiții intense de 30 de ore în care studenți, cercetători și tineri profesioniști prezintă și dezvoltă soluții de tehnologie ce răspund unor nevoi reale. În urma acestei etape, echipele selectate în programul educațional participă, în format hibrid,la workshopuri, sesiuni teoretice și de mentorat, dar și la activități de evaluare care determină echipele care vor continua în etapele mai avansate.

Punctul culminant este evenimentul Demo Day, în care juriul decide câștigătorii fiecărei ediții. Echipele care vor ajunge pe scena Demo Day, pe 25 mai 2026, sunt cele care au asimilat noțiunile teoretice oferite, au realizat cu seriozitate livrabilele și au beneficiat din plin de sprijinul mentorilor, juraților și speakerilor,creând un produs minim viabil cu real potențial de piață în cele 10 săptămâni de program.

În același spirit, profesioniștii din diverse domenii care își doresc să contribuie la dezvoltarea echipelor și la misiunea programului se pot alătura comunității înscriindu-se prin acest formula

Cel mai mare număr de echipe din istoria programului

În 2026, Asociația Tech Lounge va organiza un singur Hackathon Innovation Labs în București, pe 21 și 22 martie, și va reuni cel mai mare număr de echipe din istoria programului, devenind cel mai amplu Hackathon din România. Hackathonul va fi găzduit de Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, partener strategic de la prima ediție a programului, în cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației . Sunt invitate să aplice echipe din toate centrele universitare partenere: Arad, Bacău, Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța, Iași, Oradea, Sibiu, Suceava, Târgu Mureș, Timișoara și nu numai.

Înscrierile pentru Hackathonul Innovation Labs 2026 sunt deschise la https://ye35yotivr1.typeform.com/IL26HackReg până pe:

13 martie, ora 12:00 , pentru echipele din alte orașe (pentru a beneficia de cazarea oferită de către Innovation Labs pentru Hackathon).

ora , pentru (pentru a beneficia de cazarea oferită de către Innovation Labs pentru Hackathon). 18 martie, la ora 21:00, pentru echipele din București sau cele care nu au nevoie de cazare.

Peste 100 de echipe din toată țara vor fi acceptate să își prezinte ideile

Din cele 300 de înscrieri preconizate, peste 100 de echipe din toată țara vor fi acceptate să își prezinte ideile de produse sâmbătă la Hackathon, iar o cohortă unică de aproximativ 40 de echipe va continua într-un program de pre-accelerare organizat în București. Etapa de mentorat ulterioară Hackathonului include atât activități cu prezență fizică în București — Bootcamp-uri și Boost Day & Mentor Café-uri — cât și sesiuni în format hibrid, precum Unplugged Sessions, sesiuni de mentorat și workshopuri opționale. Începând de la Hackathon, echipele de studenți din celelalte centre universitare, cu excepția celor din București, beneficiază de cazare pentru toate evenimentele din București, iar transportul este acoperit integral sau parțial. Detalii complete despre calendar și format sunt disponibile pe această pagină dedicată echipelor.

În premieră pentru program, componenta de predare teoretică va fi susținută printr-o platformă digitală: Innovation Labs Academy. Curricula educațională dezvoltată de Flavia Husar , Co-founder & Chief Innovation Officer, și Ana-Maria Spătaru , Head of Process Excellence, stă la baza acestei platforme, care va funcționa atât ca bibliotecă de conținut pentru echipe, cât și ca instrument operațional pentru încărcarea livrabilelor și accesarea unor sesiuni suplimentare de mentorat. Platforma va fi lansată pe 22 martie anul acesta, la finalul Hackathonului, când vor fi anunțate echipele acceptate în program.

Noutățile ediției vor fi prezentate comunității Innovation Labs și în cadrul evenimentului de lansare al Innovation Labs 2026, pe 10 martie, în București.

Participanții la Innovation Labs se pot înscrie individual sau în echipe de maximum patru persoane

Hackathonul Innovation Labs acceptă înscrieri individuale sau înscrieri pentru echipe formate din maxim 4 membri ce se încadrează într-una din următoarele 3 categorii:

echipe formate exclusiv din studenți – categorie susținută de partenerul strategic al programului – Romanian-American Foundation. Toți membrii echipei trebuie să fie studenți activi în cadrul unei universități din România (licență sau masterat) și să aibă sub 27 de ani. O echipă formată exclusiv din studenți poate include un singur doctorand cu vârsta sub 30 de ani. Sunt asimilate în această categorie și echipele formate din elevi.

echipe spin-off din mediul universitar – categorie susținută de către Orange Romania și UEFISCDI. Echipele spin-off au o idee de cercetare dovedită (doctorat, postdoctorat) și beneficiază de participarea la Innovation Labs prin identificarea potențialelor piețe de vânzare. Cel puțin jumătate dintre membrii echipei trebuie să fie cercetători într-o universitate sau o instituție de cercetare din România.

echipe mixte formate din studenți și antreprenori/absolvenți de învățământ superior cu experiență profesională. Condiția pentru participarea acestui tip de echipă în program este să includă cel puțin un student activ (aflat într-un program de licență sau masterat într-o universitate din România, cu vârsta sub 27 de ani).

O condiție importantă pentru echipele care doresc să participe la Hackathon este includerea a cel puțin unui student în echipă în maximum două săptămâni de la acceptarea echipei în program. Innovation Labs își păstrează rădăcinile universitare și convingerea că experiența acumulată în cadrul programului trebuie să contribuie direct la formarea celor aflați la început de carieră.

Pe site-ul Innovation Labs , cei interesați găsesc informații detaliate despre ediția curentă, proiecte ale startup-urilor absolvente și poveștile acestora de succes, iar canalul de YouTube include ediții ale Unplugged Sessions din 2025 și 2024. Începând din decembrie 2025 și până la Hackathon, echipele preînscrise beneficiază și de resurse dedicate, sesiuni de Q&A și feedback aplicat pe proiectele cu care se vor înscrie la Hackathonul din 21 și 22 martie.

Hackathonul se adresează echipelor cu idei de startup-uri de tehnologie care se încadrează în una dintre următoarele verticale de afaceri: Agriculture, Consumer Tech, Cybersecurity, DevTools, Digital Health, Digital Infrastructure, Retail & E-Commerce și Sustainability.

