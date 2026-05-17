Trucul cu „biluța de hârtie” folosit la pompe

Jandarmeria Națională a lansat un avertisment privind o nouă metodă de furt apărută în benzinăriile din Franța, cunoscută sub numele de „escrocheria cu biluța de hârtie”.

Potrivit autorităților din departamentul Hérault, metoda le permite infractorilor să alimenteze combustibil pe banii altor șoferi, fără ca victimele să își dea seama imediat, scrie lautomobiliste.fr.

Cum funcționează escrocheria

Escrocii introduc o mică bucată de folie de aluminiu în suportul pistolului de alimentare, care blochează senzorul care detectează finalizarea alimentării.

În mod normal, sistemul transmite aparatului că operațiunea s-a încheiat atunci când șoferul pune pistolul la loc. Din cauza blocajului, pompa continuă însă să considere tranzacția activă. Astfel, următorul client care alimentează poate consuma carburant plătit de persoana anterioară. Victima pleacă din benzinărie convinsă că plata a fost încheiată corect, în timp ce combustibilul continuă să fie taxat pe cardul său.

Poliția le recomandă șoferilor să fie atenți pe tot parcursul alimentării și să nu plece imediat după ce pun pistolul înapoi. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți: să verifice dacă tranzacția s-a încheiat complet, să urmărească afișajul pompei, să solicite și să păstreze bonul fiscal și să fie atenți la orice obiect suspect în zona pistolului de alimentare.

Autoritățile franceze avertizează și asupra altor metode de fraudă tot mai întâlnite. Una dintre ele este „skimmingul”, prin care infractorii montează dispozitive capabile să copieze datele cardurilor bancare.

O altă metodă este „cash trapping”, folosită la bancomate, unde anumite mecanisme blochează ieșirea banilor pentru ca hoții să îi recupereze ulterior. Poliția recomandă verificarea atentă a terminalelor și evitarea utilizării echipamentelor care par deteriorate sau modificate.

