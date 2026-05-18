Rivalul Tesla accelerează trecerea către vehicule fără șofer și robotică umanoidă, pe măsură ce concurența se intensifică pe cea mai mare piață auto din lume.

Tehnologii proprii

Noul robotaxi, construit pe platforma GX a Xpeng, este primul model de robotaxi din China „gata de producție, preasamblat și dezvoltat în întregime cu tehnologii proprii”, a declarat compania.

Xpeng intenționează să înceapă operațiunile pilot cu robotaxi în a doua jumătate a anului.

Compania va produce probabil sute până la mii de robotaxi în următoarele 12-18 luni, a declarat președintele Brian Gu luna trecută.

Xpeng are în lucru și „mașini zburătoare”, care ar urma să intre în producție la final de 2026.

Concurență cu Tesla, Google și Huawei

Tesla a prezentat primul său robotaxi numit Cybercab, care nu are volan sau pedale, în anul 2024. Tesla are și un serviciu de taxi autonom, numit Robotaxi, ce utilizează mașini Tesla dotate cu softul Full Self Driving (FSD). Serviciul a fost lansat limitat în anul 2025 în Austin, Texas.

De asemenea, Waymo – o companie deținută de Google – are serviciu de taxi autonom lansat în Statele Unite. Serviciu utilizează mașini Jaguar și Chrysler dotate cu senzori speciali.

În China, gigantul IT Huawei testează conducere autonomă, iar softurile sale se află pe mai multe modele de la o serie de producători diferiți, precum Luxeed, Stelato, Maextro etc.

De asemenea, motorul de căutare Baidu are un serviciu similar, dar aceasta a avut probleme recent.

