Măsura vine ca răspuns la creşterea preţurilor generate de conflictul din Iran, a anunţat marţi Ministerul Finanţelor, conform agenţiei de presă PAP.

În prezent, accizele pentru combustibili în Polonia sunt la nivelul minim permis de Uniunea Europeană, sub 0,07 euro pe litru.

Totodată, Ministerul Energiei stabileşte zilnic un preţ maxim de vânzare cu amănuntul, pe baza preţurilor angro şi a costurilor furnizorilor majori. Încălcarea acestei reguli poate atrage amenzi de până la 230.000 de euro.

La sfârşitul lunii martie, autorităţile poloneze au implementat un pachet de măsuri pentru a sprijini populaţia afectată de creşterea preţurilor la ţiţei. Printre acestea se numără reducerea temporară a TVA de la 23% la 8% şi posibilitatea ca ministrul Energiei să micşoreze accizele până la finalul lunii iunie, relatează PAP.