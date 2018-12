Mai exact, oamenii au trebuit să deruleze ecranul orizontal, nu vertical. Nu este clar câți utilizatori au întâmpinat „problema”, cert este că ei au luat cu asalt o altă rețea de socializare pe care au comentat schimbarea neașteptată de pe Instagram.

Nemulțumirile au ajuns la urechile șefulului companiei, acesta a anunţat că a fost vorba despre un test, care, din greşeală a fost făcut pe mai mulţi utilizatori decât era prevăzut, potrivit digi24.ro.

I have the new Instagram horizontal scroll interface. Im sure this will not be met with any backlash WHATSOEVER. But seems maybe intended to reduce mindless vertical scrolling? cc @mosseri comments at the end ? pic.twitter.com/fwmtbfjFaf

— Alex Heath (@alexeheath) 27 decembrie 2018