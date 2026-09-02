Anunțul transmis de la summitul din Kârgâzstan

Iuri Ușakov, consilier de politică externă al președintelui rus, a confirmat marți seară că ideea organizării acestei întrevederi la nivel înalt a fost deja discutată între părți.

Întrebat la televiziunea rusă de stat despre posibilitatea unei astfel de întâlniri, Ușakov a spus că „această chestiune a fost discutată”.

Declarațiile au fost făcute la televiziunea publică din Rusia din capitala Kârgâzstanului, Bișkek, unde Vladimir Putin și Xi Jinping au participat la reuniunea Organizației de Cooperare de la Shanghai.

Potrivit oficialului de la Moscova, este de așteptat ca toți cei trei lideri să fie prezenți la evenimentul internațional găzduit de orașul chinez Shenzhen în perioada 18-19 noiembrie.

Ușakov a precizat că, dacă agenda și evoluțiile diplomatice vor permite, cei trei șefi de stat vor purta discuții directe, fără a oferi însă detalii tehnice suplimentare privind stadiul pregătirilor.

Casa Albă păstrează rezerva privind agenda lui Donald Trump

În ciuda semnalelor optimiste transmise de la Moscova, administrația americană evită deocamdată să confirme participarea președintelui SUA la reuniunea din Asia.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a precizat că nu există încă o decizie oficială privind deplasarea liderului de la Washington.

„În acest moment, nu avem nicio informație cu privire la participarea președintelui Trump la summitul APEC”, a declarat Anna Kelly, refuzând să comenteze posibilitatea desfășurării întâlnirii în format extins.

Miza diplomatică a summitului din Shenzhen

Formatul APEC reunește 21 de economii din regiunea Asia-Pacific, din care fac parte deopotrivă Statele Unite, Rusia și China.

Eventuala așezare la aceeași masă a celor trei lideri ar marca un moment fără precedent în ultimii ani pe scena internațională.

Relațiile dintre Moscova și Beijing au atins un nivel record de cooperare economică, China fiind principalul cumpărător de resurse energetice rusești.

În paralel, Washingtonul și Moscova mențin canale de comunicare tot mai active în mandatul președintelui Donald Trump, care și-a asumat public rolul de mediator pentru obținerea unui acord de pace în Ucraina.

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