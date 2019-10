De Mihai Niculescu,

Lumânările aprinse pentru o atmosferă intimă au produs un mic incendiu în camera în care se afla Lucy Edwards cu iubitul ei, chiar atunci când începuseră să facă amor.

Neplăcuta întâmplare a avut loc în timpul unei vacanțe petrecute într-o casă pe plajă închiriată prin Airbnb, în zona Calwell Bay din Țara Galilor pe 14 octombrie 2016. Lucy și-a făcut abia acum curaj să vorbească despre asta.

Atunci, Lucy Edwards, de 21 de ani, și Tom Blizard, de 27 de ani, au alergat prin cameră încercând să stingă focul, dar când tânărul a încercat să scoată afară perna aprinsă, a lovit-o peste față, relatează The Mirror. Fata a suferit arsuri destul de grave, a rămas cu cicatrici și a avut nevoie de trei săptămâni de concediu medical.

„Cu siguranță, seara romantică nu a decurs conform așteptărilor, dar cel puțin acum am o poveste amuzantă să le spun clienților mei”, a spus Lucy, o coafeză din Oxford, Marea Britanie.

În 2016, ea a organizat o întâlnire romantică cu Tom, de ziua lui iar pentru asta a rezervat pentru trei zile o locuință de pe plajă, în locul în care se întâlniseră cu trei ani în urmă.

„Încercam doar să fac o atmosferă romantică, iar lumânările sunt întotdeauna o idee bună pentru asta. Amândoi ne-am panicat când ne-am dat seama că perna era aprinsă, sărind de pe pat. Perna a ajuns pe fața mea, iar Tom a căzut pe podea” a povestit coafeza.

„Când am ajuns la spital, medicii au spus că arsurile de pa față au fost atât de extinse încât ar fi necesară o intervenție chirurgicală plastică. Atât a fost de rău” a povestit fata de 21 de ani.

Atmosferă…incendiară, la propriu

Ea a povestit în detaliu ce s-a întâmplat în acea seară pe care cu siguranță nu o va uita niciodată.

„Tocmai ne uitasem la un film și Tom a mers la duș. M-am îmbrăcat cu o lenjerie sexy pe care o luasem pentru ziua lui și între timp am încercat să creez o atmosferă romantică în dormitor. Era o lumânare în bucătărie pe care am adus-o în dormitor și am pus-o pe noptieră” a spus ea.

Tom a ajuns cu iubita în pat și atmosfera se încinsese…curând, la propriu.

„Am început să ne sărutăm, totul era bine până ce am auzit un zgomot ciudat deasupra capului meu. Atunci am realizat că perna a luat foc. Am sărit amândoi din pat și am încercat să fug iar Tom a apucat perna. Ne-am ciocnit unul de altul iar perna în flăcări a ajuns pe fața mea. Am simțit o arsură puternică și l-am strigat, dar Tom fugise cu perna arzând din cameră și am realizat că trebuie să fac ceva singură. Focul topise fața de pernă iar plasticul topit fierbinte se lipise de fața mea” a relatat tânăra.

Fără să vadă nimic și pe jumătate dezbrăcată, Lucy s-a dus la baie cu mâinile pe pereți, ca să se poată orienta, simțind plasticul topit pe pleoape. A tras aer în piept și a îndepărtat resturile de pe față iar când a deschis ochii l-a văzut pe Tom zăcând inconștient pe podea.

„Am început să urlu la el, până când a început să miște. A gemut câteva minute și când a încercat să se ridice, am văzut că avea un cucui mare în frunte. Cred că a fost orbit de fum și a intrat în ușa dulapului care rămăsese deschisă” a mai relatat Lucy.

„Amândoi am intrat în panică și nu știam la cine să apelăm, așa că am sunat-o pe mama mea prin Face Time – (aplicație de videocalling, n.r.)”.

Greșeala fetei

Cei doi îndrăgostiți răniți s-au urcat în mașină și au condus două ore până la casa iubitului fetei din Wallingford, Berkshire.

Tinerei i-a fost rușine să meargă la spital și să povestească întâmplarea, așa că și-a dat singură pe față cu o cremă. Avea tenul foarte roșu și o ustura rău dar a sperat că se poate trata acasă. Două zile mai târziu, rănile i s-au infectat.

„Două zile mai târziu, acasă la Tom, mama lui mi-a văzut fața și a zis atunci că mă duce la doctor. M-am uitat în oglindă și mi s-a făcut rău, aveam fața violetă, clar aveam infecție. La urgență, medicii m-au trimis imediat la unitatea de Arși, spunându-mi că trebuia să vin imediat la spital când s-a întâmplat totul și că fața mea era atât de afectată încât probabil va fi nevoie de o intervenție plastică. M-am îngrozit, dar, din fericire, medicii mi-au curățat zonele infectate iar după mai multe zile petrecute la spital, am fost externată pe tratament cu antibiotice și calmante puternice, dar și un regim alimentar pentru a grăbi refacerea pielii” a mai spus Lucy.

Nu au mai mers în vacanță de atunci

Lucy nu s-a dus la serviciu timp de trei săptămâni, pentru că expunerea la chimicalele periculoase din salon i-ar fi putut irita fața. Din fericire, nu a avut nevoie de o intervenție chirurgicală și a rămas cu câteva mici semne pe față, care îi amintesc de acea seară.

Relația ei cu Tom a continuat, dar cei doi nu au mai mers în vacanță de atunci.

„Tom s-a simțit atât de vinovat pentru ceea ce s-a întâmplat, și-a cerut scuze săptămâni întregi și încă îi pare rău. Nu-l învinovățesc deloc, a fost un accident ciudat, dar cred că s-a speriat de vacanțe pentru că nu am fost plecați de atunci. Nu am spus multor oameni ce s-a întâmplat de fapt – am mințit spunând doar că ne relaxam după cină, când perna a luat foc. Eram prea jenată să recunosc că eram în lenjerie sexy și făceam ce făceam când s-a întâmplat, dar până la urmă le-am povestit unor cliente de la salon despre asta și toate au spus că este mult prea amuzant să nu spunem tuturor. Acum lumânările sunt interzise oficial în preajma mea” a mai spus Lucy.

