David Game College, situat în centrul Londrei, a lansat acest proiect-pilot în urmă cu şase luni, destinat tinerilor care se pregătesc de Certificatul General de Terminarea Studiilor Secundare (General Certificate of Secondary Education, GCSE).

„Învăţământul va fi transformat de AI. Asta nu ridică niciun dubiu”, spune pentru AFP directorul adjunct al colegiului, John Dalton, care a vrut să fure startul.

O platformă „controlează” cum îşi învaţă elevii cursurile şi furnizează colegiului „informaţii despre obiceiurilor de învăţare”, explică el.

VIDEO: David Game College, a private school in central London, is the UK's first to trial a teacherless, AI classroom. The students are taught the core curriculum by AI platforms rather than conventional teachers.#AFPVertical pic.twitter.com/j3F03vTblz