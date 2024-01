Suspecții sunt acuzați că au instalat dispozitive de skimming în magazine și că le-au folosit pentru a șterge informațiile de pe cardurile EBT (transfer electronic de beneficii), pe care familiile cu venituri mici le folosesc pentru a cumpăra alimente și produse pentru copii.

Odată ce obțin datele, infractorii devalizează cardurile, cumpărând lapte praf pentru bebeluși pe care apoi îl duc în Mexic, unde cantitatea este insuficientă, și fac comerț cu cartelurile de droguri.

Victimele nu realizează că și-au pierdut toate beneficiile până când nu ajung la casă pentru a plăti alimentele.

„Acestea nu sunt infracțiuni fără victime”, a spus procurorul districtual din Orange County, Todd Spitzer. „Victimele sunt mame singure care se străduiesc să pună un acoperiș deasupra capului copiilor și mâncare pe masă, oameni harnici care au nevoie de o mână de ajutor, care se trezesc la casă cu saci plini cu alimente și se simt umiliți când constată că nu au bani în cont, pentru că un hoț a luat pe ascuns totul”.

Statul California a pierdut aproximativ 108 milioane de dolari din beneficiile CalWORKS anul trecut, din astfel de operațiuni de skimming.

Suspecții sunt din România și mulți dintre ei au intrat ilegal în țară, a spus Spitzer. Printre cei arestați s-a numărat și Florin Duduianu, în vârstă de 39 de ani, unul dintre cei mai căutați infractori ai României și descris drept liderul grupării, potrivit oficialilor americani.

Florin Duduianu, zis Anser, e pe lista Most Wanted a Poliției Române, fiind deja condamnat în țară la peste 13 ani de închisoare cu executare, după ce a șantajat și tâlhărit mai mulți maneliști, inclusiv pe Florin Salam.

De la arestare, Duduianu a fost acuzat de un mare juriu federal pentru accesare frauduloasă a fondurilor de asistență guvernamentală.

Unii dintre suspecți au fost văzuți în postările de pe rețelele de socializare lăudându-se în limba română cu mașini de lux și ceasuri Rolex: „Nu iubi ceea ce nu este al tău, dar poți să-l faci al tău”.

Peste 185.000 de dolari în numerar și 491 de carduri de asistență publică clonate în valoare de 471.360 dolari în potențiale fonduri furate au fost recuperate de anchetatorii de la Procuratura Orange County și alte 21 de agenții de aplicare a legii din Orange County, începând cu 1 mai 2023.

„Hoții folosesc acești bani pentru a finanța crima organizată, pentru a cumpăra mașini de lux în valoare de sute de mii de dolari și pentru a duce o viață de lux la care adevărații destinatari nu pot decât să viseze”, procurorul american.

Un suspect din Cypress a fost arestat cu 30.000 de dolari în numerar și 60 de carduri EBT clonate în posesia sa, fabricate folosind numere de card EBT și numere PIN furate. Un suspect din Brea a fost arestat în timp ce avea asupra sa 27.000 de dolari și 42 de carduri clonate.

Ofițerii de probațiune din Orange County au descoperit 222 de carduri clonate în timp ce efectuau o percheziție, iar un suspect din Seal Beach a fost arestat cu peste 14.000 de dolari asupra sa, după ce a făcut retrageri repetate folosind carduri EBT clonate la ATM-ul unui magazin și apoi s-a întors cu mai multe carduri pentru a efectua retrageri ilegale suplimentare.

Beneficiile CalFresh sunt destinate rezidenților din California cu venituri mici care îndeplinesc regulile federale de eligibilitate pentru venituri, pentru a ajuta la achiziționarea de alimente pentru familiile lor.

Suspecții sunt acuzați că au participat la o infracțiune organizată care implică instalarea de dispozitive de skimming, adesea de dimensiuni reduse, cu capacitatea de a înregistra, stoca sau transmite date, inclusiv prin tehnologia Bluetooth.

S-a stabilit că mulți dintre suspecți au intrat în Statele Unite traversând ilegal frontiera, iar lipsa unui istoric penal precis a făcut dificil pentru procurori să îi depisteze.

Doar în primele cinci zile din iunie 2023, beneficiarilor EBT din California le-au fost furați peste 8 milioane de dolari din conturile EBT, în tranzacții care au implicat 14.975 de carduri EBT clonate. În Orange County, beneficiarii EBT au fost victimele retragerilor ilicite de 659.000 de dolari în aceleași cinci zile din iunie, hoții folosind 1.420 de carduri EBT clonate pentru a goli conturile bancare ale destinatarilor fondurilor.

Hoții au furat, de asemenea, fondurile din ajutoarele alimentare CalFresh pentru lapte praf pentru bebeluși pentru a le revinde în Mexic, direcționând apoi banii către România.

Câteva dintre persoanele arestate sunt minori sub vârsta de 14 ani. Dar procurorii au făcut publice numele unora dintre cei arestați, infracțiunile de care sunt acuzați și pedepsele maxime pe care le pot primi dacă sunt găsiți vinovați.

Astfel, Cristinel Dumitru, 31 de ani, și Lorenzo Zarafu, 19 ani, riscă o pedeapsa maximă de 28 de ani și 4 luni de închisoare, dacă sunt condamnați pentru toate acuzațiile. Gani Iancu, 24 de ani, acuzat de 51 de infracțiuni și în posesia căruia s-au găsit 29.920 de dolari în numerar la momentul arestării, poate primi o pedeapsă maximă de 35 de ani.

Alex Miclescu, 20 de ani, avea asupra lui 27.000 de dolari când a fost arestat și maximul de pedeapsă pentru infracțiunile comise de acesta este de 34 de ani și 4 luni. Aceeași pe care o poate primi și Mihai Olaru, 36 de ani.

