Lindon Duduianu are 26 de ani și era pe lista Most Wanted a Poliției Române, fiind acuzat de tâlhărie și complicitate la șantaj. Într-un live transmis pe Facebook de pe aeroportul din Birmingham, bărbatul a spus că se simte nevinovat și că în dosarul lui este un foarte mare abuz.

„Sunt chiar nevinovat și chiar n-am făcut nimic. Dacă eu mă simțeam vinovat sau știam că am făcut ceva, nu mai îmi luam bilet ca să vin acasă, să mă prezint singur. Am o familie, am un copil, de asta am stat până acum aici, în Anglia. Am muncit, am o familie de întreținut”, a spus el.

Lindon mai spune că legăturile lui de rudenie nu-l fac automat vinovat de faptele pentru care e acuzat: „Dacă eu sunt Duduianu sau sunt băiatul lui Cristofor, asta nu înseamnă că am făcut una dintre aceste fapte”.

Bărbatul a spus că face transmisiunea pentru ca Poliția să afle că vine în țară și că poate să-l aștepte la Otopeni, deoarece vine special să se predea: „Mă duc să fac chek-in-ul și de asta am făcut live-ul, să vadă toată Poliția Română că vin singur că mă predau, Interpolul, de asta nu vreau să mă oprească nimeni, pentru că vin singur, să se afle adevărul.

„N-am făcut nimic, nu mă simt vinovat, am decis să vin singur acasă, dacă mă simțeam vinovat, nu mai veneam acasă”, a mai spus Duduianu.

Lindon Duduianu a fost așteptat de mascați și de familia pe Aeroportul Henri Coandă și arestat imediat după ce a coborât din avion. El a fost dus direct în Arestul Central al Poliției Capitalei.

Ștefan Duduianu, zis Lindon, este fratele mai mic al lui Florin Duduianu, zis Anser, considerat lider al clanului Duduianu, după moartea vărului său Emi Pian. El e în continuare dat în urmărire generală și acuzat de aceleași fapte ca și fratele lui care s-a predat miercuri noaptea. Este vorba despre dosarul în care mai mulți maneliști îi acuză pe membrii clanului Duduianu că i-ar fi obligat să cânte gratis la petreceri, sau le dădeau bani pentru a se lăuda, iar la final le luau banii înapoi.

Citeşte şi:

Doi elevi de la un liceu din Suceava, răniți cu un cuțit de un coleg. Agresorul a fost reținut

Operații estetice făcute de falși medici, în Ilfov. Una dintre femei, cercetată sub control judiciar

PARTENERI - GSP.RO Bancul care îl scoate din sărite pe Putin. O vedetă din Rusia a îndrăznit să-l posteze pe net: „De ce nu reușește ....”

Playtech.ro BOMBĂ! Rafila, anunț ȘOC despre românii cu 3 doze de vaccin! Toți trebuie să afle

Observatornews.ro Petrecere sângeroasă într-o vilă din Bușteni. Fiul fostului lider al clanului Sportivilor și-a înjunghiat în cap prietenul și s-a făcut nevăzut

HOROSCOP Horoscop 27 ianuarie 2022. Peștii s-ar putea să se streseze singuri, într-un mod inutil și ciudat, prin pesimism exagerat

Știrileprotv.ro O rachetă scăpată de sub control este în curs de coliziune cu Luna. Ce se poate întâmpla

Telekomsport Surpriză. Vedeta prinsă pe un site de adulţi. Ce tarif avea. A fost imediat concediată

PUBLICITATE Beneficiile unui abonament de sănătate pentru tine și familia ta