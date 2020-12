Pompierii au fost chemați la Kings Weston Lane din Avonmouth, o zonă industrială lângă Bristol, în jurul orei 11:20. Au fost raportate „victime multiple” după o explozie mare la o instalație de tratare a apelor uzate, potrivit BBC.

Poliţia şi serviciile de ambulanţă au fost la rândul lor mobilizate.

„Putem confirma că sunt numeroase victime la faţa locului”, a declarat o purtătoare de cuvânt a Serviciilor de pompieri şi salvare din Avon, menţionând că este vorba de persoane grav rănite.

Elicopterele survolează zona pentru a-i găsi pe cei dispăruţi.



Emergency services are at the scene of a large explosion in Avonmouth. The fire service has confirmed there have been casualties. More here: https://t.co/O4ZA3Z02pU pic.twitter.com/APpAIH2GKk