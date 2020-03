De Daniel Conțescu,

Românii care lucrează în Olanda pot obține o deducere fiscală pe baza venitului deja obținut, banii fiind recuperați din taxele deja plătite.

Așa au apărut multe firme pentru ”recuperare taxe”, cu promisiunea că ajută angajații străini din Olanda să-și obțină diferența de impozit.

Printre aceste firme se află și Euro-tax, firmă poloneză unde lucrează și românca Ioana Dragne, care locuiește în Olanda de 30 de ani.

Ea a povestit, pentru Libertatea, despre cum își poate cineva recupera banii, dar și despre tertipurile folosite de unii pentru a induce Fiscul în eroare și a obține mai mulți bani.

Libertatea: Vă rog să explicați ce înseamnă recuperarea de taxe în Olanda.

Ioana Dragne: Dacă într-un an calendaristic, căci vorbim doar despre an calendaristic, o persoană a lucrat în Olanda, a avut dreptul ca angajat la o deducere fiscală. O altă condiție este că, dacă ați obținut venituri peste 90% în Olanda, atunci sunteți contribuabil nerezident. În calitate de contribuabil nerezident, puteţi primi aceleași deduceri, reduceri de impozite și scutiri de taxe a unei părţi din averea dumneavoastră așa cum primește orice locuitor al Olandei. Dacă îndepliniți condițiile mai sus menționate, atunci trebuie să trimiteți certificatul privind atestarea impozitului, semnat și ștampilat de către ANAF. Sunt dezamăgită de lucrătorii ANAF, deoarece nu respectă cerințele Fiscului olandez la completare, semnare și ștampilare a acelui certificat. Prin urmare, angajații români sunt cei care au de pierdut anumite beneficii bănoase, datorită incompetenței ce domină sediile ANAF din România.

E musai ca un angajat să aibă de primit bani de pe urma salariului? Sau poate fi pus în situația neplăcută să dea bani înapoi?

Poate fi pus în situația de a plăti impozit pe salariu atunci când firma sau firmele la care a lucrat aplică o reducere de impozit prea mare sau atunci când a lucrat la mai multe firme în același an calendaristic. Dacă lucrezi pentru două sau mai multe firme în același timp, trebuie să fii atent la ce reducere ți-a aplicat prima firmă. Dacă ți-a aplicat reducerea maximă, a doua firmă poate aplică, la rându-i ei, tot o reducere maximă. Atunci, te trezești că ai primit prea multă reducere, adică ai avut prea mult ”net” în buzunar, iar la final de an, când faci declarația fiscală, te trezești că trebuie să dai bani înapoi. Câți? Depinde de la caz la caz. Este diferența de impozit pe salariu și are legătură cu ”brutul” pe care l-ai încasat într-un an.

Recuperarea de taxe se poate efectua oricând?

Acest impozit pe salariu poate fi solicitat în decurs de 5 ani. Adică în 2020 poți cere recuperarea sumelor până în anul 2015. Toți cei care îndeplinesc condițiile menționate mai sus au dreptul la reducerea impozitului pe salariu. Ce sumă primești depinde de ce venit ai încasat. Dacă ai avut un venit salarial brut de 20.384 de euro pe an, acel angajat are dreptul la o reducere pe impozitul pe salariu pe an calendaristic de până la 2.477 de euro.

Cui ar trebui să se adreseze cei care doresc recuperarea de taxe? Le pot face și singuri?

Sunt firme specializate pentru așa ceva, care cumpără un program cu licență. Acel program este un abonament în valoare de 200 de euro pe lună. Românii care locuiesc în Olanda și sunt înregistrați la Primărie tot anul calendaristic pot face singuri recuperarea de impozit (declarația fiscală anuală). Ei au la dispoziție aplicația pe ”mijn belastingdienst” prin logare cu aplicația DigiD si trebuie să răspundă la 63 de întrebări. Dar cei care nu știu olandeza pot avea probleme în a completa corect formularul, astfel că au nevoie de ajutor specializat.

Se fraudează cu subvenția medicală

V-ați confruntat cu probleme pentru care, pe moment, nu ați avut rezolvare?

A existat un caz de acest gen. Situația în care o persoană vine la muncă în Olanda, iar soția, rămasă în țară, nu are BSN, așa-numitul CNP românesc. Cum sunt trecuți acei angajați? Ca fiind căsătoriți sau necăsătoriți? Căci pentru statul olandez, doamna nu există, neavând BSN. Am plătit 250 de euro, pentru a putea obține această informație de la un fiscalist internațional. Răspunsul lui a fost: Da, îl treci căsătorit, cum apare în România și bifezi că soția nu deține BSN. Sunt firme care practică un tertip periculos, ilegal. Îi trec necăsătoriți pe bărbați aflați la muncă și cu copil/copii sub 12 ani în întreținere.



Din asta se câștigă bani mulți, deși este o fraudă, bazându-se pe un neadevăr și acolo se fraudează statul olandez, cel mai mult. Cei care procedează astfel mizează pe faptul că Fiscul olandez nu face controale la instituțiile din România, că nu poate verifica atâția străini. Firmele intermediare apelează la acest artificiu, pentru a avea clienți, fără să ia în calcul că persoanelor respective li s-ar putea impune de către statul olandez să dea banii înapoi, când va fi descoperită ilegalitatea. Legea olandeză este oarecum ciudată pentru români. Ești considerat partener fiscal, chiar dacă nu ești însurat, dar exiști pe aceeași adresă înscrisă la primărie, cu o anumită persoană. Trebuie să dovedești (atunci când este cazul) că stai cu fratele și că nu este partenerul tău de viață! Riscul este să te trezești urmărit de Fiscul olandez și să ți se ceară banii sau o parte din bani înapoi. După care, mai există subvenția pentru asigurarea medicală. Acolo se fraudează din nou, și Fiscul știe că se întâmplă asta!

Pe Internet, oamenii sunt ademeniți de diferite firme care se oferă să facă în locul lor recuperarea de taxe, în schimbul unor procente din sumă (10-15 la sută).

Ioana Dragne:

Nu procentul le oferă firmelor această sursă de câștig. Te pun să semnezi un set de documente, printre care și hârtia în care clientul (angajatul) este de acord ca recuperatorul să primească banii de la Fiscul (Belastingdienst) din Olanda în numele tău. Firma își oprește comisionul stabilit și îi dă diferența românului. Firma primește suma în euro de la statul olandez, dar îi oferă românului suma în lei. Câștigul mare se obține din diferența de curs valutar. O firmă mare are și peste 100.000 de clienți. 10 euro de la fiecare client din diferența de curs valutar și și-a făcut milionul de euro!

Sunt muncitori români care pleacă din țară prin firme de intermediere care sunt fie românești, fie poloneze… Beneficiază aceste persoane de recuperarea de taxe, în caz că se dovedește că sunt plătiți de respectivele firme de intermediere, și nu direct de către angajatorul olandez?

Angajatorul trebuie să fie înregistrat la Registrul Comerțului (KvK) în Olanda. Chiar dacă lucrezi în Olanda, nu beneficiezi de nimic, dacă banii de salariu vin din conturi din România sau din Polonia. Firma respectivă nu plătește taxe aici, iar asta o face inexistentă pentru stat.

A recuperat 7.154 de euro pentru un client

Care este cea mai mare sumă recuperată de dumneavoastră pentru un client român, de pe urma unui an de activitate în Olanda?

Nu vă pot oferi numele clientului, fiind vorba despre o clauză de confidențialitate, dar vă pot spune cifrele exacte. Angajatul respectiv a avut un venit salarial de 95.395 de euro pe o perioadă de 7,5 luni (n. r. – 12.719,33 euro pe lună), în anul 2016. I-am făcut recuperarea de taxe în anul 2019. A primit o diferență la reglarea de impozit pe salariu în valoare de 7.154 de euro. Așadar, peste jumătate de salariu lunar în plus.

Aveți un nume de familie cărora românilor le amintește de rechizitoriile din dosarele lui Liviu Dragnea, unde apărea numele unui interpus la ferma de porci de la Salcia, Ilie Dragne. Aveți vreo legătură cu afaceristul respectiv?

Este o coincidență de nume, la fel și faptul că sunt născută în Teleorman, ca și Dragnea. Plus că numele înaintașilor mei a fost tot Dragnea, dar s-a pierdut un ”a” pe drum, atunci când s-a născut tatăl meu. Dragnea este un nume comun în zonă. Nu sunt deloc fanul lui. Urăsc PSD-ul și pe Dragnea! Dacă l-aș fi întâlni în vreun aeroport sau într-un spațiu public, cu siguranță i-aș fi spus că este un nenorocit care a distrus vieți omenești și a dezbinat românii.



Puteți povesti cum ați plecat din România și cu ce fapte ați apărut în presa din Olanda?

Am plecat din România pe 28 februarie 1990. Pe timpul lui Ceaușescu, cu un an înainte de Revoluție, m-am mutat ca orice tânăr, cu scoala în București. Acolo aveam un vecin a cărui mamă era în America. Așa că știam ce se mișcă în lume. În presa locală am apărut ca traducătoare pentru turiștii români veniți la Europeanul de fotbal din Belgia și din Olanda. Era iunie 2000. Primăria a selectat persoane care știau și româna, și olandeza. Eram un fel de ghid ce ofeream românilor informații. Presa locală a aflat despre mine și mi-a luat un interviu.

(Corespondență din Leeuwarden, Olanda)

