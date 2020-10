Interviu cu jurnalista care a relatat despre jaful din pădurile României pentru televiziunea ARTE. Răspuns- șoc primit de la ministrul mediului întrebat unde dispare lemnul

Timp de trei săptămâni, Alina Teodorescu a străbătut țara, fiind impresionată de modul barbar în care România este jefuită de unul dintre bunurile ei cel mai de preț, pădurile virgine.

A stat de vorbă cu activiști de mediu, cu localnici, cu marii exploatatori de lemn și cu autoritățile române. “Este ca o luptă între David și Goliat. Numai că David nu a câștigat”, spune jurnalista.

În cele din urmă, a ajuns la ministrul mediului, Costel Alexe, și i-a arătat ce se întâmplă. Acesta i-ar fi dat un răspuns care a lăsat-o mască: lemnul este tăiat ilegal de localnici, pentru a se încălzi. “20 de milioane de metri cubi, anual! Eu, personal, mă cam îndoiesc”.

“M-au mai impresionat neputința și disperarea activiștilor”

Comuniunea om-natură față în față cu echipa de la ARTE. Foto: echipa Arte

Libertatea: Cum v-a venit ideea să faceți acest documentar despre mafia lemnului?

Alina Teodorescu: Eu am mai făcut două filme înainte în România, dar acesta cu pădurile este ceva special, mă preocupă de ani buni, urmăresc ce se întâmplă în România. Urmăresc presa și ce fac asociațiile sau ONG-urile de mediu. Văd așa o discrepanță între ceea ce se spune și ceea ce se face în mod real, la nivel politic, la nivel de guvern. Am vrut să văd cu ochii mei ce se întâmplă pe teren, așa că am intrat în legătură cu diverși oameni și am plecat într-o drumeție prin toată România și am filmat. Am avut opt zile de filmare, am fost trei săptămâni din timpul nostru liber, pentru că nu se putea acoperi problematica și drumurile, ar fi fost ceva superficial.

Recomandări Costurile COVID-19: Spitalele românești decontează de la 80 euro pe zi la 5.000 de euro pe zi de pacient pentru bolnavi cu aceeași formă ușoară de virus

– Ce v-a impresionat cel mai mult în timpul documentării?

– Cel mai tare m-a impresionat neputința oamenilor, un fel de luptă David contra Goliat, dar deocamdată David nu a câștigat. M-a mai impresionat neputința și disperarea activiștilor, cei care luptă pentru păduri full-time. Am vorbit cu mai mulți activiști de mediu decât apar în film. Am avut senzația că sunt lăsați singuri, că societatea civilă este conștientă, dar cumva reprimă subiectul, pentru că este prea mare și pentru că, de fapt, te simți total neputincios.

Recomandări Avertismentul unui manager de spital COVID, în ziua în care România a avut peste 3.000 de cazuri noi: ”Acum e momentul să se introducă restricții clare. Mâine va fi prea târziu!”

Alt lucru care m-a impresionat: plângi când mergi pe teren și vezi sute de hectare căsăpite, rase, o pasăre nu se mai poate așeza, o bucată mare de drum, pe un copac. Este o bucată de pădure lăsată la drum, ca alibi, ca să nu se vadă ce este în spate. Când urci însă în anumite zone, este apocaliptic.

– În timpul filmărilor, ați simțit cumva frica oamenilor, a localnicilor, de a vorbi despre aceste lucruri?

– Da. Am avut mai multe interviuri cu oameni care nu au vrut să apară. Ar fi fost un film de două ore pe care aș fi putut să-l fac din acest material. Dar formatul nu are decât 32 de minute. În noiembrie, se va da o versiune mai lungă, de 45 de minute, la televiziunea germană.

Firmele care exploatează lemnul se spală pe mâini

– În varianta lungă va apărea și opinia firmelor care exploatează lemn (Schweighofer, Ikea) și a autorităților române?

– Am vorbit cu persoane de la Schweighofer, am vorbit și cu ministrul mediului, Costel Alexe, precum și cu europarlamentari de la Bruxelles.

– Cum justifică ei ce se întâmplă în pădurile țării?

– Ei susțin că nu au de a face cu ce se întâmplă, nu-și asumă nici un fel de responsabilitate în ceea ce privește defrișările, crimele și atacurile care au loc. De ce să și le asume? Asta este o problemă care se întâmplă în România, sunt românii care se războiesc între ei. Ei spun că firma funcționează după toate regulile și că nu cumpără de la cei care taie ilegal.

Recomandări Bunătate cu repetiție! După “micile prințese din hambar”, Asociaţia Marius şi prietenii i-a construit o casă unui bărbat invalid din Bolovani: Viaţă pentru nea Gheorghe

“Am sesizat autoritățile, dar nu am fost contactați”

Pădurea românească, varianta pentru export. Foto echipa ARTE

– Și autoritățile române ce fac?

– Sunt mai multe anchete în curs, sunt foarte mulți oameni care vând lemn ilegal. Aici, justiția ar trebui să aducă lumină, dar anchetele trenează și nu se întâmplă nimic. Noi, de fiecare dată când vedeam un camion pe stradă, verificam în aplicația “Inspectorul Pădurii”. De multe ori, am găsit camioane fără avize, am sunat la poliție, la 112, au fost confirmate ca fiind fără avize. Ni s-a spus că o să fim contactați și o să ni se spună care a fost situația. Nu am fost niciodată contactați. Eu am scris special și mail-uri. Dacă mie mi se întâmplă așa ceva, ca jurnalist care mă ocup de subiect, cetățenii care sună la 112 nu au nici o șansă.

– Povestiți, la un moment dat, că o mașină era aproape să calce operatorul de imagine. Cum s-a întâmplat?

– La un moment dat, am văzut un camion care, dintr-un sit Natura 2000, a livrat lemn la Schweighofer, la Sebeș. Am mers pe urmele camionului și l-am găsit parcat în satul Bucova. Și am vrut să vorbim cu președintele composesoratului. Transportul avea aviz, dar provenea din zonă protejată, unde trebuie să ai o aprobare specială, și am vrut să vedem dacă are. Atunci, din partea opusă, în sens interzis, a venit o mașină către noi. A trecut milimetric pe lângă operator. Din păcate, nu am reușit să filmăm momentul.

Alt moment a fost când eram pe drum cu cei de la Asociația “Valori Superioare”. Ei au primit o alertă că undeva se taie ilegal. În momentul în care a apărut mașina noastră, tocmai urmăream un camion gol care se ducea să încarce, ne-a fost clar că au fost anunțați. Este un sistem… sunt mai mulți care stau de “șase”, în diferite puncte. E puțin ca în film. Am ajuns la fața locului, acolo încă ardea focul, erau urme clare de roți în noroi, buștenii erau aruncați, dar nici țipenie de om.

“Domnul ministru a spus că foarte multă lume se încălzește cu lemn din pădure”

Jaful din pădurile României, văzut din elicopter de echipa ARTE. Foto: echipa ARTE

– Ce a spus domnul ministru Costel Alexe, când i-ați arătat ce se întâmplă?

– Domnul ministru a spus că, din păcate, sunt tot felul de neregularități și a declarat război acestor hoți de lemne, dar că foarte multă lume se încălzește cu lemn din pădure. Și că diferența de lemn care lipsește sau este socotită a fi tăiată ilegal, care înseamnă mai mult de jumătate față de ce ai voie să tai (circa 20 de milioane de metri cubi), vine de la oamenii care fură lemnele din pădure, care se încălzesc cu lemn. Eu, personal, mă îndoiesc.

– Și care ar fi atunci realitatea?

– Este o foame enormă de lemn în România, mai ales prin aceste firme austriece, turcești și așa mai departe, foame care trebuie hrănită. Pe lângă ele, sunt și foarte multe firme românești care exploatează lemnul. Problema pădurilor a fost declarată de siguranță națională. În campania prezidențială, a fost una dintre temele principale. Am văzut domnii de la președinție și de la guvern plantând copaci. Ce s-a întâmplat cu toate aceste promisiuni, de ce se mișcă atât de greu? Ar fi atât de ușor să rezolvi problema asta. Am senzația că oamenii au uitat importanța pădurilor.

E clar că oamenii au nevoie să exploateze pădurea și avem nevoie de tot ce ne dă ea. Dar românii acum abuzează la maximum de ea, distrugând ecosistemul și asta îi va costa mult. Rămâne să vedem cine va plăti, că e clar că se va plăti un preț foarte scump. Poporul ăsta a trăit în armonie cu natura, a exploatat pădurea sustenabil. De 30 de ani încoace, lucrurile s-au schimbat radical. Vedem ce se întâmplă în toată lumea cu dezechilibrul creat de om în natură.

România ar putea fi un exemplu excelent de ecoturism și ar putea să trăiască din asta liniștită, dar dacă nu facem ceva repede, foarte repede, și mai ales nu facem presiune asupra politicienilor să ia măsuri drastice împotriva măcelului pădurilor cu tot ce reprezintă ele, va fi prea târziu.

Filmul poate fi urmărit până pe 19 decembrie pe site-ul televiziunii ARTE.

Citeşte şi:

Ambasadorul SUA în România: ”Am fost martorii unui proces electoral care a continuat să pună distanță între națiune și ”baronii-tâlhari” roșii

Ai voie să mănânci și să bei apă înainte să faci testul COVID-19? Ce reguli trebuie respectate înaintea testării

Bunătate cu repetiție! După “micile prințese din hambar”, Asociaţia Marius şi prietenii i-a construit o casă unui bărbat invalid din Bolovani: Viaţă pentru nea Gheorghe

PARTENERI - GSP.RO "Te insori cu frumoasa si ramai cu proasta" Afirmație incredibila a unui fost jucător de la FCSB, după ce a divorțat de o bombă sexy

PARTENERI - PLAYTECH BOMBĂ! Drama secretă a lui Brigitte Macron s-a aflat. A murit și a fost îngropat în taină, acum 9 luni

HOROSCOP Horoscop 9 octombrie 2020. Săgetătorii au discuții aprinse cu cei dragi, din cele mai diverse motive

Știrileprotv.ro A fost introdusă declarația pe propria răspundere! Cine va trebui să o completeze și unde