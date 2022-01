Interviu cu viceprimarul Brașovului, care a ajuns victima unui scandal provocat de un liberal: „Am primit multe amenințări din zona dezvoltărilor imobiliare”

Imaginea trucată a fost publicată inițial pe site-ul argumentul.ro în data de 10 noiembrie 2021. În acel articol, intitulat „Avocatul Poporului îi dă peste ochi Flaviei Boghiu”, aceasta este numită „frustrata asta vopsită”. Articolul viza o ședință a Consiliului Local Brașov în care Flavia Boghiu le-ar fi cerut unor jurnaliști, printre care și cel de la argumentul.ro, să părăsească sala.

Pe 29 ianuarie, Bogdan Pintilie de la TNL Brașov, a republicat poza cu Flavia Boghiu pe contul său de Facebook.

Ulterior, tânărul liberal a șters postarea, și-a cerut scuze pentru „gluma sa” și a anunțat că își dă demisia din partid „până la clarificarea acestei situații”

Postarea inițială a tânărului liberal Bogdan Pintilie, care ulterior a demisionat din partid

Postarea de a doua zi a lui Bogdan Pintilie, în care și-a cerut scuze și și-a prezentat demisia.

Libertatea a stat de vorbă cu viceprimarul Brașovului, Flavia Boghiu, 32 de ani, care are în atribuții și „elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege și respectarea prevederilor acestora”.

Aceasta spune că a primit mai multe amenințări care vin din zona dezvoltatorilor imobiliari.

„La început au fost amenințări voalate, apoi au fost amenințări cât se poate de fățișe. La fel și incidentele în care am fost urmărită. De-a lungul timpului am fost urmărită și fotografiată în timpul meu liber. Inclusiv adresa de domiciliu mi-a fost publicată în integralitate, până la nivel de număr de apartament”, a spus viceprimarul Brașovului.

„Văzând că sunt în stare să treacă inclusiv la amenințări fățișe, nu ai cum să nu te întrebi până unde sunt dispuși să meargă”, a adăugat aceasta.

Libertatea: Ați afirmat într-un status pe pagina de Facebook că, de când sunteți viceprimarul Brașovului, ați fost „urmărită, hărțuită și amenințată” pentru că aveți în atribuții Urbanismul. Ne puteți da mai multe detalii? Ce fel de amenințări ați primit și din partea cui?

Flavia Boghiu: Nu aș vrea să divulg numele celor care au făcut asta, pentru că fac parte din cercetări. Am depus la momentele respective plângeri penale pentru incidentele acelea. Ce pot să spun e că au venit din zona dezvoltărilor imobiliare. La început au fost amenințări voalate, apoi au fost amenințări cât se poate de fățișe. De-a lungul timpului am fost urmărită și fotografiată în timpul meu liber, mergând în vizită la prieteni, în diferite locuri din Brașov, imagini care au fost ulterior și publicate pe un blog local. Inclusiv adresa de domiciliu mi-a fost publicată în integralitate, până la nivel de număr de apartament.

Investitorul imobiliar Kehaiyan Garbis-Vincentiu a comentat la postarea domnului Pintilie: „Nici eu n-aş face (mișto, n.r.)… mi-ar plăcea să fie reale (pozele, n.r.)… şi ce s-a întâmplat la Mogoşoaia… să facem şi la Braşov”.

Eu nu am avut nicio altă interacțiune cu dezvoltatorul Kehaiyan. Nu ne cunoaștem, nu am avut nicio altă interacțiune, decât cele legate de interesele sale în raport cu primăria Brașov, și anume dezvoltarea pe care a vrut să o facă și dorește să o facă în Șcheii Brașovului, pentru care se află într-o serie de litigii cu primăria.

– Ați mai spus că „Am ales să îmi văd de treabă și să nu vorbesc despre asta, să nu pară că mă victimizez”. De ce ati ales strategia asta?

– Așa cum am văzut și acum în felul în care sunt tratate femeile și mentalitatea legată de femei în contextul abuzurilor, de cele mai multe ori atitudinea este „Lasă, că a făcut ea ceva sau Așa-i trebuie dacă i-a trebuit politică”. Am considerat că nu e cazul să spun public despre asta pentru că nu eram pregătită să trec public prin genul acesta de reacții. Am urmat căile legale, am făcut ceea ce am considerat că este de făcut, în primul rând, ca cetățean al orașului.

„Nu e vorba de mine personal, ci e vorba despre un fenomen”

– Ce înseamnă tăcerea femeilor din politică în fața unor de astfel de agresiuni?

– Pentru fenomen, cu siguranță nu este în regulă să nu punem pe agenda publică subiecte de genul acesta. Însă important e să vedem și care e reacția societății la ele, pentru că altfel s-ar putea să aibă efectul advers. Într-un moment în care societatea nu are reacția potrivită și normală în astfel de situații, orice denunț al unei astfel de atitudini față de femei, care nu este luat în seamă, nu face decât să decredibilizeze importanța subiectului.

În contextul actual s-au întâmplat într-un timp atât de scurt atât de multe evenimente, și cel de la Mogoșoaia, și cel care m-a vizat pe mine, cred că e bine că s-a adus pe agenda publică acest subiect. Și aici nu e vorba de mine personal, ci este vorba despre fenomen, despre felul în care sunt femeile tratate și despre ce facem să schimbăm asta.

– Credeți că dacă ați fi fost bărbat, pe aceeași funcție, v-ați fi confruntat cu astfel de amenințări?

– Nu. Vă spun și de ce. Mă uit la istoric, la viceprimarii dinaintea mea care nu au fost supuși acelorași tratamente și încercări de intimidare sau de presiune. Și în al doilea rând, faptul că sunt femeie tânără mă face să par o victimă sigură. Cel mai probabil, cei care au făcut asta cred că, urmărindu-mă, intimidându-mă, hărțuindu-mă, voi ceda presiunilor.

– V-a fost frică pentru siguranța dumneavoastră?

– De la dezvoltat ticul de a mă uita mereu în oglinda retrovizoare până la a avea grijă când intru în casa scării. Nu ai cum să nu treci prin asta, mai ales când conștientizezi interesele pe care le-ai deranjat, că e vorba despre mulți bani. Văzând că sunt în stare să treacă inclusiv la amenințări fățișe, nu ai cum să nu te întrebi până unde sunt dispuși să meargă.

„E știut că sumele care se învârt în zona imobiliară sunt mari, iar unele personaje dubioase fac legea”

– Ce implicații credeți că are mediatizarea cazului?

– Dezavantajul meu este că sunt expusă din pricina funcției pe care o ocup, avantajul este că a ajuns în atenția media cazul meu și a produs un val suficient de mare, care sper să schimbe ceva la nivel societal. Însă sunt convinsă că există în țară cazuri de femei în politică sau femei în funcții cheie care sunt tratate la fel și ale căror cazuri nu ajung să fie meditatizate.

Dacă un funcționar public dintr-o primărie, care lucrează în direcția de urbanism, este intimidat sau se fac presiuni asupra lui, cazul acela nu va ajunge în atenția publică, cum a ajuns acesta al meu.

E important să vorbim despre asta pentru că e știut că zona imobiliară și sumele care se învârt în zona imobiliară, fel de fel de interese sau de personaje dubioase au făcut legea. Iar faptul că se întâmplă anumite schimbări, inclusiv la Brașov – am depolitizat comisia de urbanism, acum membrii comisiei de urbanism sunt specialiști, arhitecți și urbaniști – a produs un ecou în rândul comunității locale.

– Ce s-a întâmplat pe 4 octombrie 2020? Mai multe publicații locale au scris că nu le-ați permis să participe unor ziariști la ședința de Consiliu Local, ceea ce încalcă legea.

– Nu li s-a interzis participarea la ședință. E vorba de un jurnalist și de Răzvan Negrea, cel împotriva căruia am depus plângere penală (semnatarul articolului „Avocatul Poporului îi dă peste ochi Flaviei Boghiu!”, n.r.). Am atras atenția președintelui de ședință că, dacă doresc să ia cuvântul, trebuie să respectăm regulamentul și să se fi înscris în prealabil. Nu au fost evacuați din sală, am solicitat doar să fie respectat regulamentul.

Într-un răspuns emis pe 3 noiembrie 2020, Avocatul Poporului a recomandat „primarului municipiului Brașov să procedeze la luarea măsurilor legale care se impun pentru diseminarea la nivelul conducerii autorității publice locale, precum și la nivelul membrilor Consiliului Local Brașov, a informațiilor privind dispozițiile legale conform cărora autoritățile și instituțiile publice nu pot interzice niciun fel accesul mijloacelor de informare în masă la acțiunile publice organizate de acestea, în scopul prevenirii unor limitări ce pot aduce atingere caracterului public al ședințelor Consiliului Loca.”

Cronologia evenimentelor

În 10 noiembrie 2021, site-ul argumentul.ro publică un articol intitulat „Avocatul Poporului îi dă peste ochi Flaviei Boghiu”, ilustrat cu o fotografie modificată într-un program de editare foto a Flaviei Boghiu în care aceasta are un ochi vânăt. Răspunsul Avocatului Poporului se leagă de faptul că doi jurnaliști nu ar fi fost lăsați de viceprimarul Flavia Boghiu să participe la ședința de Consiliu Local din 4 octombrie.

În 29 ianuarie 2022, în contextul evenimentelor de la Mogoșoaia, în care o consilieră USR a fost agresată fizic și verbal de un consilier PNL și unul PMP, Bogdan Pintilie, fost vicepreședinte al Tineretului Liberal Brașov postează fotografia pe pagina sa de Facebook cu comentariul. „P.S. Acesta este un pamflet. P.S.2 O prinde rozul peste tot.” Cineva îi spune în comentarii „N-aș prea face mișto cu astfel de lucruri”. Pintilie îi răspunde: „Nu face fratele meu, lasă că fac eu.” Investitorul imobiliar Kehaiyan Garbis-Vincentiu îi comentează: „Nici eu n-aş face… mi-ar plăcea să fie reale… şi ce s-a întâmplat la Mogoşoaia… să facem şi la Braşov”.

În 30 ianuarie 2022, Tineretul Național Liberal spune că „se delimitează în totalitate de comportamentul domnului Bogdan Pintilie și condamnă ferm orice act de violență sau instigare la violență”. În aceeași zi, Pintilie șterge postarea, își cere scuze Flaviei Boghiu, spunând însă că „a fost un pamflet interpretat greșit” și acuzând că subiectul „a fost exploatat politic”. Apoi își dă demisia.

