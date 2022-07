Directorul Mihai Țurcanu este cercetat sub control judiciar de către DNA, fiind acuzat că a pus presiuni pe angajații din subordine pentru a favoriza la o licitație firma pe care o prefera, dar care nu îndeplinea condițiile legale.

În episodul anterior, Libertatea a relatat faptele care i se impută lui Țurcanu. Una dintre acuzații vizează „răzbunarea” directorului pe angajate. Acestea l-au denunțat la DNA după ce le-a dat un calificativ anual de 2,25, pentru că, susțin ele, au refuzat să dedice o licitație unei „firme de partid”.

– Au mai fost alți funcționari din cadrul DSVSA Botoșani care au primit calificativ nesatisfăcător?

– La evaluarea făcută de mine, nu. Doar ele două au primit calificativul nesatisfăcător. Una era șef serviciu, cealaltă era consilier responsabil de achiziții. Dacă doamna de la achiziții a greșit, a greșit și doamna șef serviciu, pentru că răspunde de ceea ce face responsabilul de achiziții.

– Cum vă explicați că aceleași doamne, cu un an înainte, au primit calificativul maxim. Evaluarea a fost făcută tot de dumneavoastră? Într-un an de zile au devenit atât de slabe profesional?

– Haideți ca să înțelegeți contextul. Eu am preluat funcția de director al DSVSA Botoșani în august 2020. Perioada mea de evaluare era din august până în decembrie. Din păcate, fosta directoare murise. Trebuia să evalueze cineva activitatea dumnealor. Revenirea mea la DSVSA Botoșani a fost plină de acțiuni brutale împotriva mea. Nu s-a dorit revenirea mea și ocuparea funcției de director. Acele persoane nu ar fi avut controlul dorit. Erau obișnuiți să conducă în trei, în patru această direcție. Era un control total și eu nu făceam parte din acel joc. Era o grupare, îmi asum ceea ce spun, care funcționa foarte bine. Mi s-a sustras dosarul profesional, fiind amenințat la acea vreme că se vor face acțiuni împotriva mea, că nu știu ce au descoperit în dosarul meu. Ceea ce era total fals. Am trecut și peste acest aspect. Am vrut să fie liniște în cadrul direcției.

Eu veneam după un periplu de zece ani de la Bruxelles, cu alte abordări, cu alte viziuni.

– Ați intervenit în organizarea acelei licitații, ați făcut presiuni pe funcționarii din comisii?

– La organizarea acelei licitații nu am intervenit decât în momentul în care am avut niște semnale că s-au organizat niște produse neconforme cu caietul de sarcini.

Nu vreau să pară că fug de răspuns, dar pentru că nu am dat declarație oficială nu aș vrea să se interpreteze, mai ales că urmează judecarea prelungirii controlului judiciar. Pentru că nu s-au făcut toate audierile și probabil aceasta este procedura.

Revenind la evaluare, a fost pentru o perioadă scurtă, de patru luni. La început totul este lapte și miere. Lucrurile funcționau și eu am vrut să fie atmosferă plăcută, fără tensiuni. Lăsam de la mine foarte mult pentru a mă cunoaște cu fiecare și pentru a le vedea abordările. Dar începând cu anul 2021, un an bugetar nou, am început să fiu mult mai atent. Fiecare avem atribuții stabilite și regulamentul de organizare și funcționare al ANSVSA.

Ai de ales între a bloca o activitate și a funcționa. De multe ori am stat în cumpănă, ce să fac. Dacă le întorceam eram în imposibilitatea de a ne desfășura activitatea din punct de vedere tehnic.

Până la un moment dat, când, ținând cont că era o achiziție mare de 600.000 de euro și fiindu-mi frică de DNA efectiv, nu am făcut decât să verific cum s-a făcut o recepție a unor produse și dacă corespundeau descrierilor din caietul de sarcini.

– Vă recunoașteți convorbirile interceptate din dosar?

– Ce convorbiri? Am fost filmat șase luni de zile, vă dați seama. Dar… intrăm în dosar și chiar nu aș dori. Dacă discutăm pe principii generale, da.

Aș vrea să mai fac o completare, firma respectivă (cea care a câștigat licitația – n.r.) căreia i s-a refuzat recepția i s-a dat termen de remediere cinci zile, conform contractului. Au refuzat să înlocuiască produsele, le-am dat termen de ridicare din magazia DSVSA – 31 ianuarie. Îmi propun reconciliere, la jumătatea lunii ianuarie, adică își recunosc vina, dar că eu nu voi întreprinde nicio acțiune în instanță împotriva lor. Comisia de evaluare a verificat o mostră și ofertele după care trebuiau să se recepționeze produsele de către o comisie de recepție.

– Cum s-a realizat recepția?

– S-a urmărit când eu eram plecat și s-a făcut recepția acelor produse achiziționate de către DSVSA Botoșani, nerespectând legea. Colegii au recepționat doar cantitativ, în condițiile în care în contract spunea că recepția se va face cantitativ, calitativ/inspecția produselor.

Am revenit la serviciu săptămâna viitoare, am organizat o altă ședință de colegiu director am pus întrebarea cine a dat dispoziție să se recepționeze acele produse, nimeni nu știa să spună. Am cerut notă de relații la colegii care au recepționat acele produse și am identificat cine a dat dispoziție. Cel care a făcut asta și-a încălcat atribuțiile de serviciu.

I-am trimis pe toți în comisia de disciplină, pe cei din comisia de evaluare și recepție, pentru că nu trebuia să îmi declare mie, ci la persoane neutre cine și cum a dat dispoziție.

– Vă reproșați ceva în legătură cu modul în care au decurs lucrurile?

– Sigur că da, că am vrut să îmi protejez colegii, să nu îi duc la DNA și am ales calea legală din punct de vedere moral și am apelat la comisia de disciplină a instituției. Așa cum spune codul administrativ.

Nu m-am dus cu jalba în proțap la DNA să spun ceea ce știam și descoperisem de-a lungul timpului.

Din acel moment (trimiterea la comisia de disciplină – n.r.), lucrurile au început să se precipite, lumea a început să se agite, să-și dea seama că eu o să vreau să merg mai departe și au reacționat în modul în care au reacționat și eu sunt astăzi sub control judiciar. Vreau să mai spun un lucru și îmi asum lucru ăsta: doamna denunțătoare este soția domnului de la SIPI Botoșani, un aspect pe care până acum presa nu l-a menționat.

Îmi asum când spun că la DSVSA Botoșani se făceau achiziții de cel puțin patru ori mai scumpe decât prețul de pe piață de fiecare dată.

– Erați director, ce demersuri făcut atunci când a observat că se fac achiziții supraevaluate?

– Am făcut, pe unele le-am refuzat, le-am sugerat să caute în alte părți, să respecte legea, să nu cumpere de pe SEAP de fiecare dată, pentru că legea achizițiilor publice spune exact când faci achiziții directe, ce prospectare de piață să faci. Au respectat, pentru că pe SEAP, dacă dai un telefon, imediat găsești acea persoană și achiziționezi sub umbrela SEAP. Într-adevăr, pe SEAP prețurile sunt mai scumpe, și de patru ori, față de ce găsești pe piață sau când dai un search pe Google. Vă dau un exemplu, un combinezon îl găsești pe piață cu 8,9 lei/bucata, achiziția la DSVA Botoșani se făceau la 45 de lei/bucata.

Am intervenit. Dar nu au vrut să țină cont niciodată de recomandările mele. Din acest motiv, am luat decizia să le dau nesatisfăcător, pentru că la obiectivele stabilite în fișa de evaluare și la criteriile de competență am făcut vorbire la fiecare ce nu și-a îndeplinit.

– Ce s-a întâmplat la comisia de disciplină?

– Colegii de la comisia de disciplină au audiat pe cei pe care i-am trimis acolo, ca să nu merg la alte instituții ale statului român. La un moment dat, și-au suspendat activitatea în luna martie și mi-au recomandat să trimit raportul lor preliminar la Camera de conturi, către ANSVSA, către IPJ Botoșani și către ANI. Și acest lucru l-am făcut. Sesizările vizează toate aspectele .

– Vă considerați nevinovat?

– Și aici este o teorie, pentru că la fel se poate interpreta ca o declarație a mea. Că sunt cu sufletul curat și că am vrut să apăr banii publici pot să afirm cu maximă responsabilitate. Că nu am făcut plata a 30 de miliarde pe niște produse neconforme, la fel pot să susțin cu mâna pe inimă.

– E adevărat că ați luat generatorul DSVSA pentru a-l duce la ferma dumneavoastră?

– Generatorul era parte a unui incinerator care era casat din 2020. Discuția este mai largă. A fost o inundație în incinta incineratorului, ușa era deschisă, lucrurile erau lăsate la voia întâmplări. Dar intrăm în dosar și chiar nu se cade.

În episodul următor: Director din Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, acuzat că l-a sprijinit pe directorul DSVSA Botoșani să scape de două funcționare incomode: „Cât îi dăm? Cum motivăm?”

