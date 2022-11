INTERVIU. Mutat în vara acestui an la Galați, un croat a rămas uluit de ceea ce a găsit aici: „Pe la noi nu prea mai vezi așa ceva: cai și căruțe în sate”

Antonio Azinović a ajuns în luna august la Galați, semnând cu Oțelul, fiind adus pentru a readuce în Liga 1 fosta campioană din 2011. Fundașul înalt de 1,91 de metri a început fotbalul în țara natală, în Croația, după care a bifat experiențe în Slovenia, în Austria și în Macedonia de Nord.

Apărătorul nu a sosit singur în orașul de pe malul Dunării, îi are alături pe soția, Mirela, și pe fiul lor, Noel. Croatul este impresionat de ceea ce a găsit la Galați, prin prisma vieții de familie, explicând în interviul acordat Libertatea care sunt detaliile din programul său cotidian.

Alături de familie

Libertatea: Antonio, ce impresie ți-a făcut România atunci când ai ajuns în noua țară în care trăiești și muncești?

Antonio Azinović: Prima impresie… Multă verdeață, peisaje ample și unele obiceiuri vechi pe care rar le mai văd în țara mea în prezent, cai și căruțe în sate. Este altceva față de ceea ce știu de la mine din țară și ceea ce am mai văzut pe unde m-a dus viața.

– Galațiul?

– În privința orașului, este destul de mare și îți oferă multe posibilități și alternative.

– Ce-ți place?

– Promenada de-a lungul Dunării și parcuri frumoase. Am vorbit și cu alți croați care evoluează în diverse orașe ale României, iar ei mi-au spus că și la ei sunt parcuri frumoase. Este un detaliu ce m-a interesat, întrucât am copil și vreau să aibă unde ieși la joacă. În aer liber, nu la mall.

„Nu sunteți distanți și oferiți și-un zâmbet”

– Românii ce impresie ți-au făcut?

– Dragi, abordabili și relaxați.

– Diferiți față de ceea ce ai întâlnit în Occident?

– Sunt oameni și oameni. Românii par foarte deschiși, repet, abordabili, comparativ cu alții din vest. Nu sunt distanți și dacă ceri o informație sau un ajutor, ți se oferă imediat. Uneori, chiar cu zâmbetul pe buze.

– Ce știai despre România până să ajungi aici?

– O țară care este în Comunitatea Europeană, la fel ca și Croația, care are ieșire la mare și plaje atractive. Apoi că are o clădire uriașă în capitala țării, București, care este a doua cea mai mare din lume. Mai cunoșteam detalii despre suporterii din fotbal, că sunt pasionali, plus faptul că v-am învins la Campionatul Mondial din 1998, Croația – România, 1-0, când am avut noi prima mare performanță pe plan internațional. Totodată, că sunt mulți fotbaliști și sportivi croați care evoluează în diverse sporturi în România și au condiții bune. (râde) Altfel, de ce ar veni aici, corect?

„Viața e minunată pentru familie”

– Cum este viața ta aici?

– Este legată de fotbal și de familie. Nu am foarte mult timp liber, dar este bine că avem competiție, că nu mai e pandemie, să sperăm că va fi liniște și nu vor mai urma lucruri negative la nivel global.

– Ești și cu familia aici. Cum este pentru soție și băiețel?

– Viața este minunată pentru ei. Au unde să meargă în parcuri, sunt multe locuri de joacă pentru copii, cel mic a legat amiciții cu diverși copii români. Din acest punct de vedere, România este top! Și încă un detaliu pentru care consider că România este o țară occidentală este faptul că găsești foarte multe lucruri dedicate copiilor, inclusiv magazine.

– Toți străinii sosiți în România laudă mâncarea de aici. Ce părere ți-ai făcut?

– Mâncarea este minunată. Sunt multe restaurante și atât de multe oportunități. Alt detaliu: Galațiul nu este București, dar sunt la restaurante… În orașele de provincie din străinătate nu găsești atât de multe locuri unde să ieși.

„Prea mult la semafor”

– Ucraina nu este foarte departe de Galați, îți dă emoții acest detaliu?

– Nu sunt indiferent la proximitatea războiului, dar încerc să nu mă gândesc prea mult la asta. Nu pot schimba nimic, din păcate. Încerc să nu fac asta o problemă pentru mine.

– Este ceva ce nu-ți place în România?

– Singurele lucruri pe care nu le agreez sunt că nu sunt foarte multe autostrăzi și sunt așteptări prea lungi la semafor.

