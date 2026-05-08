Live text
Acum 46 minute
A fost instalat un punct de prim ajutor în apropiere
Acum 2 ore
Blocați în seiful băncii
Acum 2 ore
Au intervenit forțele de ordine
Acum 2 ore
Recomandările autorităților
14:46 - Acum 46 minute
08-05-2026

A fost instalat un punct de prim ajutor în apropiere

Într-o sală parohială din oraș se amenajează în prezent un punct de prim ajutor. Se pregătesc tărgi pentru scaune cu rotile. În fața taberei improvizate sunt parcate vehicule ale unității de intervenție în caz de dezastru din Ahrweiler și ale Crucii Roșii Germane.

Personalul de urgență se pregătește pentru o eventuală situație critică, dar potrivit unui purtător de cuvânt citat de Bild, este vorba doar de o măsură de precauție.

Luare de ostatici în Sinzig, Germania, un polițist stă în fața băncii în care se află ostaticii.
Foto: Getty Images.
13:38 - Acum 2 ore
08-05-2026

Blocați în seiful băncii

Criza a început în cursul dimineții, la ora 9.00, odată cu sosirea unui camion blindat pentru transport de numerar în fața băncii.

Unul dintre angajații care asigurau transportul a coborât din vehicul pentru a intra în sediu. Acesta a fost interceptat și amenințat de un individ necunoscut.

Conform primelor date relatate de presa germană (BILD), atacatorul și angajatul vizat s-ar afla în acest moment blocați în seiful băncii, în timp ce camionul blindat a rămas parcat în fața intrării.

13:38 - Acum 2 ore
08-05-2026

Au intervenit forțele de ordine

Poliția a evacuat complet centrul orașului și a mobilizat un contingent masiv de ofițeri, sprijinit de unități ale forțelor speciale și de elicoptere care survolează zona.

Un purtător de cuvânt al poliției a confirmat gravitatea situației. Potrivit acestuia, se presupune că în interiorul băncii se află mai mulți atacatori și mai mulți ostatici, printre care se numără și șoferul dubei de transport valori.

Deși extrem de tensionată, autoritățile descriu dinamica de la fața locului ca fiind temporar stabilă, dând asigurări că persoanele aflate în afara perimetrului de securitate nu sunt în pericol.

Poliția refuză să divulge numărul exact al persoanelor implicate sau detaliile planului de acțiune. Această tăcere strategică este menținută pentru a nu compromite operațiunea, pornind de la premisa că răpitorii au acces la știri și monitorizează desfășurarea evenimentelor.

13:38 - Acum 2 ore
08-05-2026

Recomandările autorităților

Pentru a facilita munca echipelor de intervenție, autoritățile au transmis o serie de instrucțiuni pentru localnici:

  • Locuitorii din perimetrul securizat sunt obligați să rămână în case.
  • Cetățenilor li se cere să evite complet deplasările în centrul orașului.
  • Poliția face un apel ferm pentru oprirea răspândirii de informații false sau zvonuri pe rețelele de socializare.

Orașul Sinzig se află în Valea Ahr inferioară din landul Renania-Palatinat, o zonă de obicei liniștită, situată la aproximativ 10 kilometri de granița cu Renania de Nord-Westfalia.

Cele mai apropiate mari centre urbane sunt Bonn (aflat la 20 km distanță) și Koblenz (30 km). Forțele de ordine au precizat că vor oferi noi detalii tehnice abia după rezolvarea crizei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Trei foști judecători CCR explică dacă Ilie Bolojan poate fi numit din nou premier de către Nicușor Dan
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Radu Miruță răbufnea după un atac la adresa soției lui: „E nedrept față de mine să fiu atacat cu asemenea mizerii”. Funcția deținută de Andreea Elena Miruță, în centrul unei dispute politice
Viva.ro
Radu Miruță răbufnea după un atac la adresa soției lui: „E nedrept față de mine să fiu atacat cu asemenea mizerii”. Funcția deținută de Andreea Elena Miruță, în centrul unei dispute politice
Cristian Tudor Popescu a făcut topul președinților României de după 1989. Pe ce loc l-a pus pe Nicușor Dan: „Criteriul a fost răul cel mai mic”
Unica.ro
Cristian Tudor Popescu a făcut topul președinților României de după 1989. Pe ce loc l-a pus pe Nicușor Dan: „Criteriul a fost răul cel mai mic”
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
GSP.RO
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
GSP.RO
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
Parteneri
Ilie Bolojan, mesaj viral de ultimă oră, dar stai să vezi reacția fulger a lui Tudor Chirilă. Ce comentariu a putut lăsa artistul: "Domnule Ilie Bolojan, ceea ce aveți acum..."
Libertateapentrufemei.ro
Ilie Bolojan, mesaj viral de ultimă oră, dar stai să vezi reacția fulger a lui Tudor Chirilă. Ce comentariu a putut lăsa artistul: "Domnule Ilie Bolojan, ceea ce aveți acum..."
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
Avantaje.ro
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta
Tvmania.ro
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta

Alte știri

Pregătiri pe ultima sută de metri în Constanța: fără vaporașe și cu șantiere deschise înainte de sezonul estival
Știri România 15:00
Pregătiri pe ultima sută de metri în Constanța: fără vaporașe și cu șantiere deschise înainte de sezonul estival
România a cheltuit 164,6 miliarde lei pe bugetari, în 2024. Raportul Guvernului vorbește despre risipă și haos administrativ
Analiză
Știri România 14:36
România a cheltuit 164,6 miliarde lei pe bugetari, în 2024. Raportul Guvernului vorbește despre risipă și haos administrativ
Parteneri
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge vânzătorii că au motoarele distruse
Adevarul.ro
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge vânzătorii că au motoarele distruse
Cel mai scump fotbalist de la FCSB! Gigi Becali a plătit 70.000 de euro pe meci pentru el
Fanatik.ro
Cel mai scump fotbalist de la FCSB! Gigi Becali a plătit 70.000 de euro pe meci pentru el
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Superliga.ro (P)
"Vom da și ultima picătură de energie pentru câștigarea unui trofeu"
"Vom da și ultima picătură de energie pentru câștigarea unui trofeu"
Scapă cine poate!
Scapă cine poate!
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

Cum au fost surprinși împreună Anastasia Soare și Lionel Messi: „Ceva ireal”. Unde au apărut cele două vedete
Stiri Mondene 15:09
Cum au fost surprinși împreună Anastasia Soare și Lionel Messi: „Ceva ireal”. Unde au apărut cele două vedete
Cum arată cele 4 rochii de mireasă purtate de Andreea Bălan în ziua nunții cu Victor Cornea. „Sunt făcute de trei designeri”
Stiri Mondene 14:50
Cum arată cele 4 rochii de mireasă purtate de Andreea Bălan în ziua nunții cu Victor Cornea. „Sunt făcute de trei designeri”
Parteneri
Ramona Olaru, ultimatum pentru bărbați: „Nu o să iau unul sărac, să-i dau bani de țigări!”. Ce probă financiară impune vedeta
TVMania.ro
Ramona Olaru, ultimatum pentru bărbați: „Nu o să iau unul sărac, să-i dau bani de țigări!”. Ce probă financiară impune vedeta
Elevă de 18 ani, ucisă la ferma la care făcea practică în Bihor. Fata, găsită pe un câmp
ObservatorNews.ro
Elevă de 18 ani, ucisă la ferma la care făcea practică în Bihor. Fata, găsită pe un câmp
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Parteneri
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
GSP.ro
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
GSP.ro
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
Parteneri
Val uriaș de pensionări: peste jumătate dintre angajații statului vor ieși la pensie în următorii 15 ani
Mediafax.ro
Val uriaș de pensionări: peste jumătate dintre angajații statului vor ieși la pensie în următorii 15 ani
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu! Va reveni sau nu antrenorul pe banca tehnică: „O perioadă foarte dificilă”
Wowbiz.ro
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu! Va reveni sau nu antrenorul pe banca tehnică: „O perioadă foarte dificilă”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Gestul care a dat-o de gol pe Andreea Ibacka! Se întâmplă după zvonurile legate de divorț
Wowbiz.ro
Gestul care a dat-o de gol pe Andreea Ibacka! Se întâmplă după zvonurile legate de divorț
Statul român nu știe exact câți angajați are
Mediafax.ro
Statul român nu știe exact câți angajați are
Alertă după ce vulcanul Dukono a erupt în Indonezia! Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața și zeci de excursioniști au fost surprinși de norul uriaș de cenușă
KanalD.ro
Alertă după ce vulcanul Dukono a erupt în Indonezia! Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața și zeci de excursioniști au fost surprinși de norul uriaș de cenușă

Politic

Presa din Ucraina vede o amenințare în criza politică din România: „Ar putea lua locul pe care l-a avut Viktor Orban”
Politică 10:24
Presa din Ucraina vede o amenințare în criza politică din România: „Ar putea lua locul pe care l-a avut Viktor Orban”
Trei foști judecători CCR explică dacă Ilie Bolojan poate fi numit din nou premier de către Nicușor Dan
Interviu
Politică 07 mai
Trei foști judecători CCR explică dacă Ilie Bolojan poate fi numit din nou premier de către Nicușor Dan
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Cum s-a implicat Nicolae Ceaușescu în crearea fabuloasei echipe Steaua, câștigătoarea Cupei Campionilor din ’86. Totul s-a întâmplat la vila celebră de la Snagov
Fanatik.ro
Cum s-a implicat Nicolae Ceaușescu în crearea fabuloasei echipe Steaua, câștigătoarea Cupei Campionilor din ’86. Totul s-a întâmplat la vila celebră de la Snagov
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea