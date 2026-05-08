14:46 - Acum 46 minute A fost instalat un punct de prim ajutor în apropiere Într-o sală parohială din oraș se amenajează în prezent un punct de prim ajutor. Se pregătesc tărgi pentru scaune cu rotile. În fața taberei improvizate sunt parcate vehicule ale unității de intervenție în caz de dezastru din Ahrweiler și ale Crucii Roșii Germane. Personalul de urgență se pregătește pentru o eventuală situație critică, dar potrivit unui purtător de cuvânt citat de Bild, este vorba doar de o măsură de precauție. Foto: Getty Images.

13:38 - Acum 2 ore Blocați în seiful băncii Criza a început în cursul dimineții, la ora 9.00, odată cu sosirea unui camion blindat pentru transport de numerar în fața băncii. Unul dintre angajații care asigurau transportul a coborât din vehicul pentru a intra în sediu. Acesta a fost interceptat și amenințat de un individ necunoscut. Conform primelor date relatate de presa germană (BILD), atacatorul și angajatul vizat s-ar afla în acest moment blocați în seiful băncii, în timp ce camionul blindat a rămas parcat în fața intrării.

13:38 - Acum 2 ore Au intervenit forțele de ordine Poliția a evacuat complet centrul orașului și a mobilizat un contingent masiv de ofițeri, sprijinit de unități ale forțelor speciale și de elicoptere care survolează zona. Un purtător de cuvânt al poliției a confirmat gravitatea situației. Potrivit acestuia, se presupune că în interiorul băncii se află mai mulți atacatori și mai mulți ostatici, printre care se numără și șoferul dubei de transport valori. Deși extrem de tensionată, autoritățile descriu dinamica de la fața locului ca fiind temporar stabilă, dând asigurări că persoanele aflate în afara perimetrului de securitate nu sunt în pericol. Poliția refuză să divulge numărul exact al persoanelor implicate sau detaliile planului de acțiune. Această tăcere strategică este menținută pentru a nu compromite operațiunea, pornind de la premisa că răpitorii au acces la știri și monitorizează desfășurarea evenimentelor.

13:38 - Acum 2 ore Recomandările autorităților Pentru a facilita munca echipelor de intervenție, autoritățile au transmis o serie de instrucțiuni pentru localnici: Locuitorii din perimetrul securizat sunt obligați să rămână în case.

Cetățenilor li se cere să evite complet deplasările în centrul orașului.

Poliția face un apel ferm pentru oprirea răspândirii de informații false sau zvonuri pe rețelele de socializare. Orașul Sinzig se află în Valea Ahr inferioară din landul Renania-Palatinat, o zonă de obicei liniștită, situată la aproximativ 10 kilometri de granița cu Renania de Nord-Westfalia. Cele mai apropiate mari centre urbane sunt Bonn (aflat la 20 km distanță) și Koblenz (30 km). Forțele de ordine au precizat că vor oferi noi detalii tehnice abia după rezolvarea crizei.

