INTERVIU. Povestea neștiută a Andrei Mihail, de la „Chefi la cuțite”. La ce job a renunțat după doi ani și ce face după emisiune

„Sunt o persoană destul de independentă. Știu ce mă face fericită şi cam trăiesc după regulile mele. Sunt atrasă mereu de noi experienţe, noi încercări şi îmi place sentimentul acela când îmi ies din zona de confort”, spune Andra, pentru Libertatea.

În vârstă de 31 de ani, cu calități de model veritabil și sute de poze pe rețelele de socializare care adună mii de like-uri, constănţeanca n-a fost atrasă niciodată de partea asta: „Mi-a plăcut să fac tot timpul inversul la ce mi s-ar potrivi”.

Dar faptul că a devenit una dintre favoritele publicului o face să se simtă mândră. „Sunt foarte fericită că primesc mesaje de încurajare și că oamenii îmi transmit o energie bună. Le mulțumesc de fiecare dată și da, sunt recunoscută pe stradă. Este puțin ciudat, dar în același timp este și un sentiment frumos. Fiecare dintre noi este plăcut mai mult sau mai puțin de către public și asta este absolut normal”, adaugă aceasta.

Funcţionar public în primărie, apoi implicată în alte afaceri

Andra a absolvit Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Drept și Administrație Publică, iar primul loc de muncă l-a avut chiar în anii studenției: „Mă angajasem la o firmă de plasare de forțe de muncă în străinătate și nu prea aveam timp să merg la cursuri”. Apoi a ajuns funcționar public. „Printr-un concurs pe care l-am dat la primărie. Citisem pe internet despre post și am aplicat”.

Dar a renunțat după doar doi ani. Nu i-a fost teamă de nimic, pur și simplu a observat că nu i se potrivește această postură.

„La un moment dat am simțit că nu mi se potrivește acest job de birou, cu toate că nu stăteam prinsă, făceam și muncă de teren. Am lucrat în cadrul primăriei pe două compartimente: «Administrarea Domeniului Public și Privat» și «Management Programe». Mi-am dat demisia și am început să mă ocup de un business împreună cu un prieten. Mai exact administrarea și managerierea unei terase pe plajă”, explică Andra.

Primii bani pe care i-am câștigat au fost dintr-o promoție pentru lansarea unei cărți. Țin minte că am fost plătită cu 120 de lei și i-am cheltuit pe rujuri și niște lanțuri de tinichea. Andra Mihail, concurent „Chefi la Cuțite”

Implicată în afaceri, dar extrem de apreciată în online, Andra s-a îndreptat imediat spre această zonă. O zonă unde și-a câștigat rapid publicul.

„Acum mă ocup de un show pe canalul meu de YouTube, împreună cu prietena mea Adriana Rusu. Show-ul constă într-un fel de vlog culinar, dar în același timp cu puțină «aromă» din trendul prezent de podcast. Le îmbinăm pe cele două. Avem câte un invitat în fiecare episod și ne place foarte mult ce iese. Mai am câteva proiecte pe care le voi lansa în viitorul apropiat”, spune Andra. Până acum, în show-ul online al celor două, invitați au fost comedianții Cosmin Natanticu, Ionuț Rusu și George Tănase.

„Pot transforma această pasiune în meserie”

Dar cum a ajuns un fost funcționar public al unei primării din România, devenit între timp influencer, să participe la un show culinar? În audițiile de la „Chefi la Cuțite”, Andra Mihail a pregătit gogoși cu cremă de brânză și sos de caramel sărat.

Preparatul i-a impresionat pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, primind trei cuțite care i-au permis accesul în etapa următoare a concursului. A trecut de toate probele și a fost aleasă în etapa finală să facă parte din echipa lui Scărlătescu. Iar această provocare i-a deschis noi orizonturi.

„Până să particip la «Chefi la Cuțite», priveam acest lucru doar ca o pasiune. Acum mă gândesc serios să fac niște cursuri în această direcție, pentru că mi-a plăcut mult să învăț lucruri noi și mi-am dat seama că pot transforma această pasiune în meserie”, punctează Andra.

Și recunoaște că viața ei nu s-a modificat radical după participarea la acest show culinar și spune ferm că nu-și va schimba niciodată caracterul.

„Din punctul de vedere al principiilor, nu s-a schimbat nimic. Sunt aceeași Andra. Consider că, atât timp cât te cunoști îndeajuns de bine, nu te schimbi după o lună de filmări. Pot spune că mi s-a schimbat viața în bine din punctul de vedere al expunerii pe TV”, răspunde zâmbind larg.

La 4 ani am făcut singură primii mei cartofi prăjiți. Primele preparate au fost cele care țineau de aluaturi, plăcinte și prăjituri. Acum, preparatul pe care-l fac cu ochii închiși și iese delicios este plăcintă cu brânză, cu foi de casă. Familia și prietenii mă sună mereu pentru a le găti. Andra Mihail

Întrebată „Ce ai schimba în viața ta acum?”, Andra a răspuns fără să stea mult pe gânduri: „Nimic!”. „Tot ce am în viață sau mi se întâmplă în viață este perfect. Aici mă refer și la lucrurile bune, și la cele mai puțin bune. Cu asta defilez, cu viața așa cum este ea. Am ceva și după care mă ghidez: «Ce sens are viața? Ce sens îi dau eu!»”, a completat.

„Făceam treburi de bărbați, reparam podul și vopseam gardul”

Andra nu uită niciodată de unde a plecat, iar copilăria ei rămâne un punct important de reper: „Când eram mică principalul meu scop era să fac numai prostii. Tot ce îmi trecea prin cap era materializat și bineînțeles urma o ceartă din partea mamei. Nu pot să spun că am fost genul de fetiță cu codițe, nici acum nu sunt. Tatăl meu mereu mă punea la treburi de bărbați, să reparăm podul, să vopsim gardul, tot timpul era câte ceva de reparat și mă îmbrăca în combinezon adus de la vapor care, imaginați-vă, era de trei ori cât mine”.

„Eram neagră, încât mi se vedeau doar dinții”

Născută și crescută la Constanța, Andra și-a petrecut vacanțele de vară unde altundeva decât pe plajă. „Copilăria mi-am petrecut-o într-un mod magic. Genul acela de joacă pe stradă cu alți copii, sunam la sonerii și fugeam. Fiind de la mare, pe timpul verii eram de dimineața până seara pe plajă. Săream de pe diguri în apă și eram neagră încât mi se vedeau doar dinții. Nu pot spune că mi-a lipsit ceva! Sunt singură la părinți și toată atenția era doar asupra mea. Au fost perioade când au fost și neajunsuri, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul că am fost mereu alături de familia mea și am trecut cu bine peste toate”, spune Andra.

„Mă bucur de tot ce mi se oferă în viață”

Cu afaceri la Constanța și proiecte în mediul online, Andra vorbește deschis despre viața ei. „Cele mai bune momente din viața mea sunt cele fără planuri, atunci când nu știu ce mă așteaptă. Apreciez și mă bucur de tot ce mi se oferă în viață, dar și pornesc la «drum» cu o atitudine OK, pozitivă. Sunt o persoană foarte asumată și asta mă ajută foarte mult la modul de abordare a acțiunilor mele și a celor din jur. Pe lângă asta, am o viață normală, îmi petrec timpul cu prietenii, îmi place să ies cu rolele, să merg la plajă, să ies seara la un restaurant. Am și activitățile zilnice ce țin de partea profesională, merg la întâlniri, filmez, alerg după acte pe la instituții pentru un proiect nou și sunt mereu în mișcare”, a mai declarat Andra.

Când venea vorba de gătit, stăteam mereu cu bunica mea. În fiecare săptămână trebuia să gătim amândouă «ceva bun» și mă lăsa mereu să cred că eu sunt cea care a terminat preparatul și că meritele îmi revin în totalitate. Avea răbdare să îmi explice tot felul de trucuri, îmi spunea care sunt secretele bucătăriei și să nu le mai spun nimănui. Andra Mihail

30.000 de euro, marele premiu al emisiunii

Sezonul 9 a adus în platoul „Chefi la cuțite” cel mai lung șir de concurenți care au primit cel puțin două cuțite în jurizările pe nevăzute. 170 de concurenți au primit un vot de încredere din partea chefilor, dar din cauza restricțiilor doar 75 au avansat în etapa a doua a concursului. Toți au intrat în bucătărie și au gătit, respectând problemele impuse de cei trei chefi.

Dintre aceștia în etapa următoare a show-ului culinar au rămas doar 45, iar în etapa finală doar 24, câte 8 concurenți pentru fiecare chef. Confruntările pe echipe din sezonul 9 continuă cu alte trei lupte la cuțite duminică de la 20.00, luni și marți de la 20.30, pe Antena 1, iar marele câștigător urmează să primească 30.000 de euro.

