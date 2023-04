INTERVIU. Profesoară de științe politice din Sofia, după ce partidul prorus a urcat pe podium la alegeri: „Bulgaria este acum cea mai slabă verigă din UE”

Negocierile pentru formarea unui guvern pe termen lung au eșuat în mod repetat la Sofia. Președintele Rumen Radev a dizolvat din nou Parlamentul în iarna lui 2023 și a convocat alegeri anticipate pentru 2 aprilie. A fost al cincilea scrutin legislativ în ultimii doi ani.

Alianța conservatoare GERB – SDS (Cetățenii pentru Dezvoltarea Europeană și Uniunea Forțelor Democrate) le-a câștigat, după ce a obținut 25,3% din voturi. Pe locul al doilea a ieșit alianța Continuăm Schimbarea și Bulgaria Democratică, pro-UE, cu 23,5%.

13,5% dintre voturi au mers către partidul naționalist pro-rus Renașterea. În creștere cu peste trei procente față de precedentele alegeri anticipate, din octombrie 2022, când s-a clasat pe locul patru.

Acest partid are legături și cu AUR, formațiunea condusă de George Simion, a scris site-ul G4Media în februarie anul trecut. Doi parlamentari de la Renașterea au participat atunci la o conferință AUR din București.

Specializată în filosofie politică la Universitatea Oxford, Ruzha Smilova este lector și predă istoria ideilor politice și teoria politică contemporană la Universitatea din Sofia.

„Sentimente proruse s-au reaprins în ultimele șase luni”

Libertatea: Faptul că mulți dintre cetățenii bulgari au votat pentru partidul naționalist prorus Renașterea are legătură și cu războiul din Ucraina?

Ruzha Smilova: Mulți votanți nu sunt de acord cu poziția Uniunii Europene (UE) față de războiul din Ucraina. În mod tradițional, în Bulgaria există multe sentimente proruse. La începutul războiului din Ucraina, aceste sentimente s-au mai estompat, dar s-au reaprins în ultimele șase luni.

Recomandări REPORTAJ. „M-am săturat să îi omor”. Mărturia unui artilerist ucrainean

Inflația ridicată (anul trecut a ajuns la 13%, n.r.) și creșterea prețurilor au alimentat cumva opoziția față de sancțiunile UE împotriva Rusiei. Totul a contribuit la un rezultat bun pentru partidul Renașterea.

Ruzha Smilova

– Care sunt, de fapt, temerile bulgarilor în prezent?

– Dacă ne uităm peste sondaje, vedem inflație ridicată și scăderea nivelului de trai, dar aceste frici au ajuns în top din cauză că partidele politice au tot vorbit despre ele în campania electorală.

Înainte de campanie, altele erau problemele principale despre care vorbeau bulgarii: corupția, absența unor reforme din sistemul judiciar, sărăcia.

Noi încă nu am adoptat un buget pentru 2023, țara e condusă în baza unui buget lunar raportat la bugetul din anul anterior.

„Situația politică nu pare să se îmbunătățească”

– Având în vedere rezultatele alegerilor, credeți că veți avea un guvern stabil de această dată?

– Situația politică nu pare să se îmbunătățească. După Paște, se va încerca formarea unui nou guvern. Va fi dificil, pentru că niciunul dintre partidele de pe primele locuri nu poate face asta singur. În ultimii doi ani, am avut de cinci ori alegeri parlamentare, iar pe trei dintre ele le-a câștigat GERB, inclusiv pe cele din acest an. Până acum, GERB nu a reușit să formeze un guvern.

Recomandări REPORTAJ. Garduri de doi metri, „ca la grădina zoologică” în jurul blocurilor din Ferentari, înainte de Paște

Singurul care a reușit să facă un guvern a fost partidul Continuăm Schimbarea, când a câștigat în noiembrie 2021, dar a rezistat doar șapte luni. Acum țara e condusă de un guvern interimar.

Alianța Continuăm Schimbarea – Bulgaria Democratică, care a ieșit pe locul al doilea, refuză să facă compromisuri și să guverneze cu GERB. Iar GERB e forțat să încerce să formeze un guvern cu alte partide. Renașterea, formațiune pro-Putin, iese din discuție.

O opțiune ar fi partidul minorității turce (Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți – 13,1%) și Partidul Socialist Bulgar (8,5%), de pe locurile patru și cinci. Dacă în cazul GERB nu merg bine negocierile, se vor ocupa de negocieri cei de la Continuăm Schimbarea. Dar și pentru ei șansele să reușească sunt mici.

„Nu am mai avut o perioadă așa lungă de instabilitate politică”

– A mai existat o criză politică de așa o durată în istoria recentă a Bulgariei?

– Nu am mai avut o perioadă așa lungă de instabilitate politică, însă au fost mai multe perioade de criză. Totuși, acele crize politice s-au rezolvat repede. Am trecut prin una între 1996 și 1997, de exemplu, când conduceau țara foștii comuniști. Alegerile le-a câștigat opoziția, în cele din urmă, și am avut un guvern care și-a dus mandatul până la capăt.

Recomandări O familie de cercetători români, despre viața în Suedia: „O profesoară m-a rugat să o ajut cu documentarea. Mi-a spus că-mi dă 1.000 de euro pe lună. Am simțit cum cad de pe scaun. În România, studenții fac asta gratis pentru profesori”

– Bulgaria nu a furnizat arme direct Ucrainei, dar le-a vândut către țări precum România și Polonia, care le-au trimis ucrainenilor. după cum a arătat o investigație a publicației germane Die Welt. După alegerile de luna asta, s-ar putea opri aceste exporturi?

– E dificil de spus. Bulgaria este acum cea mai slabă verigă din UE. Președintele Rumen Radev are o poziție ambiguă vizavi de sancțiunile UE împotriva Rusiei, precum și în ce privește trimiterea de arme în Ucraina.

Guvernul interimar numit de Radev se opunea clar furnizării de arme către Ucraina. Dar în februarie postul de televiziune CNN transmitea că guvernul vrea, de fapt, să doneze avioane MiG-29 pentru ucraineni. Știrile acestea sunt surprinzătoare, având în vedere că se susținea opusul.

Anul trecut, Bulgaria nu a trimis echipament militar în Ucraina, dar, după cum ați menționat, exporta către alte state europene, ca România și Polonia. Ministrul economiei spunea de fiecare dată: „Noi nu trimitem arme în Ucraina”. Bulgaria nu poate fi un partener de încredere pentru UE, dacă declară ceva și face altceva.

Renașterea vrea referendum antieuro

– Din pricina crizei politice și a inflației ridicate s-a amânat aderarea la zona euro pentru 2025. Ar fi fost important pentru Bulgaria să adopte moneda euro din ianuarie anul viitor, cum era planificat?

– A existat o înțelegere în Bulgaria să se adopte moneda euro cât mai curând. Acum, la inițiativa partidului Renașterea, probabil va avea loc un referendum ca să se amâne aderarea. Dar va fi o problemă din punct de vedere constituțional. Potrivit Constituției, nu se poate organiza referendum pentru chestiuni stabilite printr-un acord internațional.

Acest referendum doar va crește popularitatea partidului Renașterea, care vrea să-și mobilizeze electoratul și care este o amenințare serioasă pentru viitorul european al Bulgariei.

GSP.RO Titi Aur, după accidentul auto mortal în care a fost implicată Monica Odagiu: „Am văzut imaginile, le-am analizat cu atenţie". Ce a remarcat

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Românca pe care Ceaușescu a făcut-o cadou unui dictator african: povestea fantastică, de la canibali la Securitate

Viva.ro O mai știi pe Nikita? Cum arată acum și cu ce se ocupă, după 15 ani în Spania: 'Nu am fost la pușcărie, dar...'

Observatornews.ro Atraşi de apartamentele de 34.500 de euro. Un oraş de lângă Bucureşti are cea mai rapidă creştere a numărului de locuitori din Europa

Știrileprotv.ro „Este ceva ce nu am mai văzut până acum”. O gaură care se scurge a fost descoperită pe fundul unui ocean

FANATIK.RO Serialul TV de pe Netflix care i-a înnebunit pe români. Cu o poveste emoționantă, rupe topul în România

Orangesport.ro Ultimele detalii despre Valentin Ceauşescu: ”Nu mai vorbise cu nimeni”. Apariţie extrem de rară a fiului lui Nicolae Ceauşescu

Unica.ro Cum vopsește Andreea Mantea ouăle de Paște cu fiul ei: 'Se zice că nu e bine, dar nu ai cum cu un copil inventiv'