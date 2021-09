În ziua Congresului, unul dintre cei mai vechi intelectuali liberali spune că „PNL se topește ca o bucată de unt. Dacă partidul se rupe, se rupe și electoratul”

Stelian Tănase, 69 de ani, a semnat recent, alături de alți intelectuali, un apel de susținere a lui Ludovic Orban la șefia partidului. În interviul pentru Libertatea, își explică alegerea și analizează la rece mizele Congresului PNL, dincolo de propriile simpatii politice.

Chiar dacă actualul premier, Florin Cîțu, este favorit, având de partea sa, cel puțin pe foaie, cele mai multe filiale și sprijinul declarat al președintelui Klaus Iohannis, nici Ludovic Orban nu este lipsit de șanse, crede politologul.

Stelian Tănase este de părere că o victorie a lui Florin Cîțu la congres ar atrage după sine un guvern minoritar PNL-UDMR sprijinit de PSD, ceea ce ar fi cea mai proastă soluție pentru România. „Reformele se fac cu forțe politice puternice, nu cu guverne minoritare”.

Politologul atrage atenția că, pe lângă șefia PNL, congresul de azi va trasa și viitorul politic al președintelui Iohannis după 2024.

„Un guvern PNL minoritar acum înseamnă o înfrângere electorală în 2024”

Libertatea: Domnule Tănase, putem vorbi deja despre un câștigător clar la Congresul PNL?

Stelian Tănase: Aranjamentele făcute la congres îl arată pe Cîțu favorit, mai ales că Iohannis i-a dat un mesaj de sprijin. Eu cred că dacă acest congres s-ar desfășura corect, Orban ar câștiga.

– Ați și semnat recent un apel de susținere a lui Ludovic Orban. De ce credeți că el reprezintă soluția pentru PNL, și nu Cîțu?

– Discursul lui este mai echilibrat, este în partid de 30 de ani, cunoaște bine filialele, are mult sprijin, a adus niște victorii partidului. Eu cred mai mult în continuitate, în stabilitate, nu cred în aventurieri.

Când Orban a preluat partidul, PNL era sub conducerea altei preferate a lui Iohannis, Alina Gorghiu, căreia i l-a dat ca pe un cadou de mărțișor. Orban a luat PNL după catastrofa electorală din 2016 și l-a adus la victorie. Acum văd că Iohannis are un alt favorit căruia să-i dea partidul. Vom vedea care sunt dedesubturile, pentru că timpul în politică trece foarte repede, iar eu nu cred că Florin Cîțu are un viitor stabil în politică.

Liberalii vor alege astăzi între Ludovic Orban și Florin Cîțu pentru șefia PNL

– Pe ce vă bazați când spuneți asta?

– Eu susțin limbajul lui reformist, îmi place că vorbește despre reforme și o face în termeni radicali, poate va încerca să le și facă. Dar dacă nu are un partid puternic să domine o coaliție sau să fie el însuși la guvernare, nu va putea să facă vreo reformă. Eu am impresia că puterea se duce, din păcate, către un guvern minoritar.

– Ce ar însemna pentru PNL un guvern minoritar sprijinit de PSD?

– E o soluție foarte proastă. Reformele se fac întotdeauna cu forțe politice foarte puternice, nu cu guverne minoritare. Asta știe orice politician cu experiență! Când a condus un guvern minoritar la cheremul PSD, Tăriceanu nu a făcut nicio reformă, doar a supraviețuit de pe o zi pe alta și a luat și o mare bătaie în alegerile care au urmat.

Nu se pot face reforme de către guverne fragile, care depind de cinci voturi în Parlament. Nu se poate! Schimbările sunt întotdeauna costisitoare, costă și parale, dar costă mai ales efort politic de a coaliza cât mai mulți oameni în jurul unei idei. Un guvern PNL minoritar acum înseamnă o înfrângere electorală în 2024.

Banii de la Bruxelles, o miză mare a Congresului PNL

– Care sunt mizele Congresului PNL?

– Sunt multe mize la acest congres, dar cea mai mare este puterea. Fiecare și-o dorește pentru el, pentru a-și consolida cariera. Cine va câștiga congresul intră pe o traiectorie care-l va duce spre pozițiile de premier, conducătorul coaliției de guvernare, candidat la alegerile prezidențiale.

Mai sunt și fondurile care vin de la Bruxelles. Sunt bani foarte mulți, mai mulți ca niciodată, zeci de miliarde. E ca la cantină: mulți doresc să-și înfigă polonicul în cazanul ăsta. Evident că cine câștigă congresul va fi cel mai favorizat. Asta este o miză enormă, și nu numai pentru PNL și guvernul care s-ar forma, dar și pentru PSD.

Iohannis își pregătește următoarea destinație după Cotroceni

– Cum apreciați gestul președintelui Iohannis de a-și afirma susținerea pentru Florin Cîțu, într-o declarație de zilele trecute de la New York?

– A anunțat și că va fi la congres, adică își va păzi voturile, nu cumva delegații să voteze altfel decât vrea el. Mi se pare una dintre cele mai grețoase situații din ultimii ani. Eu știam că președintele este constituțional, e neutru, arbitrează, dar nu se amestecă în viața partidelor.

– Dincolo de acest aspect, care e semnalul dat de șeful statului? Arată că-și dorește să rămână în fruntea PNL după 2024?

– Da, își pregătește momentul când va părăsi Cotroceniul. Se va duce la pensie, ca Iliescu, după al doilea mandat, sau va rămâne, într-o formă sau alta, atârnat în politică, așa cum a făcut Băsescu?

Eu cred că Iohannis e destul de tânăr să-și continue cariera politică și va dori să mai joace un rol. Sunt două roluri pe care poate să le joace: să preia PNL de la Cîțu sau să plece la Bruxelles. Dar eu cred că se va întoarce la PNL, de aceea și congresul este condiționat de această intenție a lui Iohannis.

Orban a declarat deja că vrea să continue să conducă partidul, să candideze la președinție, deci culoarul acesta ar fi ocupat, dacă Orban câștigă șefia PNL, și din cauza asta cred că și are problemele pe care le are cu Iohannis. Stelian Tănase, politolog:

– Este posibil un scenariu cu Iohannis premier și Cîțu președinte?

– Sunt posibile multe scenarii. Dacă Iohannis va găsi în Cîțu un politician care să-i șteargă ghetele, cum era Boc pentru Băsescu, va juca această carte, pentru că Florin Cîțu îl va slugări. Pe de altă parte, în politică interesele se schimbă foarte des, uneori de la o zi la alta.

Ludovic Orban, pe vremea când era în aceeași tabără cu Klaus Iohannis și Rareș Bogdan

„La baza partidului și în straturile medii, Cîțu nu este popular”

– Revenind la declarația șefului statului, credeți că îl compromite?

– În ochii mei, definitiv!

– Dar în ochii societății?

– Cred că lumea a primit prost această declarație. Pe de altă parte, politicienii cred că toată lumea se uită la ei, eu vă spun că interesul pentru politică este minor în societatea românească. Pe oameni îi interesează exact lucrurile despre care politicienii nu vorbesc. Oamenii se uită la scumpirile devastatoare, la pandemie și restricții, vor să-și păstreze locul de muncă, se gândesc că vine o iarnă grea, de care nu știu cum or să treacă din cauza facturilor. Deci situația e dramatică, dar politicienii nu vorbesc deloc despre aceste probleme, pentru că sunt incapabili să le rezolve.

– Tot președintele a spus că „Florin Cîțu nu are motive să demisioneze sau să fie demis”. Ce părere aveți?

– Este o declarație foarte fermă de susținere, un mesaj și pentru Cîțu, dar și pentru delegații la congres. La vârful partidului, această gașcă a confiscat partidul și a pregătit un congres ca să iasă câștigătoare.

La baza partidului și în straturile medii ale partidului, Cîțu nu este popular, nu este prizat, iar la electorat cu atât mai puțin. Cu Cîțu în frunte, PNL va suferi o catastrofă în 2024, așa cum a suferit și cu Ghorghiu. Stelian Tănase, politolog:

– Când spuneți gașcă la cine vă referiți, în afară de Cîțu și Iohannis?

– Mă refer la Turcan, Gorghiu, Rareș Bogdan și ceilalți.

– „Echipa câștigătoare”, adică.

– Da. Sigur că în partid sunt multe găști, foarte multe, care se fac și se refac, dar acum s-a creat o masă critică, congresul, în favoarea lui Cîțu. Dar să știți că Orban nu e lipsit de șanse, se poate întâmpla orice care să schimbe lucrurile. Mulți oameni vin la congres să vadă cum se învârte roata și votează așa, după cum bate vântul.

– Dincolo de declarația președintelui Iohannis, obiectiv, are sau nu premierul Cîțu motive să demisioneze?

– Avea multe motive să demisioneze. După dezvăluirile legate de situația lui în America, de pildă. În ce privește guvernarea, noi nu știm exact cum stăm cu economia. Sigur că el zice că stăm foarte bine, că nu e nicio scumpire, că inflația e sub control, că nu se împrumută. Dar mai sunt și alte surse, tot oficiale, care spun că lucrurile nu stau chiar așa. Mergem la prăvălie și vedem că prețurile cresc de pe-o zi pe alta, coșul zilnic costă mai mult decât acum trei luni, vin facturi la utilități enorme. Astea sunt realitățile economice. Ei pot da orice statistici, dar oamenii o duc din ce în ce mai greu, starea de spirit a populației este foarte proastă în momentul ăsta. Nu văd un viitor roz pentru Cîțu și guvernul lui.

– Și mai este și criza din coaliție.

– Da, Cîțu a prăbușit partidul în sondaje, a prăbușit Guvernul, a prăbușit coaliția. Cum se va reface această coaliție? Problema este foarte simplă și dură: cum va fi guvernată România de luni încolo? De către cine? Aici e o chestiune de numere. E nevoie de un număr de voturi în Parlament pentru a putea guverna, iar aceste voturi nu sunt acum la PNL. Și foarte problematic va fi cum le adună, cum face o majoritate cel ce va fi președintele PNL? Eu nu cred că ei se întreabă lucrurile astea, eu cred că ei se gândesc: „Hai să luăm puterea și vedem apoi”. E cel mai prost calcul!

Riscul ca PNL să se rupă în două este real

– În ce fel e afectat PNL de aceste lupte din interior? Cel mai recent sondaj îl cota sub 20%.

– Imaginea lor e foarte proastă acum. Ei puteau să se bată chiar mai rău decât au făcut-o, dar în partid, în filiale, nu la TV, nu în media, așa cum au făcut. Și cu ce termeni, și cu ce jargon, în ce maniere, ce acuzații și-au adus! Și-au făcut praf imaginea, toți au contribuit la asta.

– Cât de mult adâncește congresul prăpastia dintre cele două tabere din PNL? Există posibilitatea ca partidul să se rupă?

– Categoric, dacă lucrurile ies urât, se poate sparge partidul. Depinde cum va fi divorțul, ca să fiu exact. Sunt unii soți care se despart în termeni buni, chiar dacă au probleme, și mai sunt cei care fac scandal. Depinde cum va fi despărțirea. Dacă se va termina amiabil, în sensul în care învingătorii vor câștiga corect, iar învinșii vor recunoaște această înfrângere, atunci pot rămâne împreună. Dar dacă lucrurile se termină cu un scandal, cred că PNL se va sparge.

– Crin Antonescu, revenit recent în țară și pe micile ecrane, a declarat ca România are nevoie de un nou partid de dreapta. Ludovic Orban a virat către un discurs axat pe valorile tradiționale. Există loc pentru un astfel de partid? Ce electorat ar fi țintit?

– Ideea unui nou partid de dreapta se vântură de multă vreme. Dar dacă partidul se rupe, se rupe și electoratul. Câștigătorul nu va rămâne cu tot electoratul. Unii vor rămâne, unii vor pleca, iar mulți, dezgustați, se vor abține.

– Ce ar însemna asta pentru viitoarea guvernare?

– Asta ar însemna, în primul rând, slăbirea dreptei și a unei politici de reforme, dar și o ascensiune a stângii. PSD stă acum în tranșee, își freacă mâinile mulțumit și își pregătește guvernarea.

Deocamdată, PSD nu dorește să doboare guvernul, dorește să-l lase să se compromită și mai mult, ca să poată să preia puterea. Stelian Tănase, politolog:

– În cazul în care nu se rupe, ce alte riscuri mai sunt pentru PNL după Congres?

– Problema lor e că dacă nu fac un congres bun, de dezbateri care să rezolve liniile partidului pe perioada următoarea, va fi un moment pierdut și are să-i coste foarte mult electoral. Dar eu cred că nu-i interesează, ei se gândesc că 2024 este departe. Eu vă spun că, dacă sâmbătă e Congresul, 2024 e duminică. Adică e un timp foarte scurt și nu ai cum să-ți refaci imaginea. Ei cred că se vor reface și că pot ajunge la 36%, pentru că mai sunt trei ani la mijloc. Eu zic că nu au timp și nu e obligatoriu că vor avea succes din punct de vedere economic. Acolo e miza! Ei spun că vor intra mulți bani, vor da la toată lumea și lumea îi va vota. Nu merge acest calcul. Așa și-a făcut calculele și PSD și a luat bătaie de la liberali. PSD a mărit salariile, pensiile și lumea tot nu a votat cu ei.

Constanța lui Cioloș și volatilitatea lui Barna

– USR-PLUS își alege zilele acestea președintele. Dacian Cioloș a ieșit învingător în primul tur.

– Apreciez discreția, pentru că și acolo sunt conflicte și sunt cu cuțitele pe masă, dar măcar nu s-a ajuns la scandalurile și la mizeriile din PNL.

– Care dintre cei doi candidați credeți că ar fi dispus la mai multe concesii pentru a rămâne la guvernare cu PNL?

– E greu de spus. Ei dau declarații care se schimbă cam des sau și le nuanțează. Mi se pare mai constant Dacian Cioloș în aprecieri și mi se pare mult mai volatil și schimbător Dan Barna.

„Indiferent de rezultat, criza va continua”

– Care sunt scenariile post-Congres în ambele cazuri de câștigător?

– Cred că dacă va câștiga Orban, se va reface coaliția și se va întâmpla repede, iar România va avea un guvern stabil, condus de Orban. Ideea este ca președintele partidului să fie și premier, pentru că, iată, eșecul de acum. N-a funcționat cu Orban președinte de partid și Cîțu șef al guvernului.

Dacă va câștiga Cîțu, guvernul va fi foarte problematic, cu mari dificultăți, și economice, și politice. Nu văd un guvern Cîțu minoritar având o soartă prea bună.

Indiferent de câștigător, nu cred că ar trebui să se dea afară unul pe altul. Să rămână în partid și să lucreze. Cîțu e tânăr, și biologic, și în partid, are 30 de ani de carieră în față, nu trebuie să-și considere cariera terminată, dacă ar suferi o înfrângere. Și cred că toți ar trebui să-și spună asta: indiferent cine pierde și cine câștigă, mergem în continuare de mână, împreună.

– La un moment dat, se vehicula numele unui al treilea candidat, Ilie Bolojan sau Dan Motreanu. De ce credeți că nu și-a asumat nimeni pasul în față?

– Pentru că situația este foarte dramatică. La mizeria la care s-a ajuns, la mahalaua la care s-a ajuns în această dispută, n-a vrut nimeni să se bage. Mai e și căderea partidului. În sondaje, partidul se topește ca o bucată de unt. Stă tot mai prost, lumea e tot mai dezamăgită, se îndepărtează de PNL, dar și de dreapta cu fiecare zi ce trece.

Dacă ei ar reuși la congres să se împace și să soluționeze această problemă amiabil, trendul s-ar schimba, ar lua-o în sus, dar sunt sceptic că vor face așa ceva, va fi cu sânge pe pereți. Cine își imaginează că după congres va fi liniște și pace și se pun pe treabă, niet! Indiferent de rezultat, criza va continua și după congres multă vreme.

