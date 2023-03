Studiile sugerează că prevalența alergiilor la arahide în rândul copiilor din țările occidentale s-a dublat într-un deceniu. Aproximativ unul din 50 de copii din Marea Britanie suferă de această afecțiune, iar aproximativ 13.000 de sugari dezvoltă o alergie la arahide în fiecare an.

Afecțiunea poate pune viața în pericol și creează o îngrijorare constantă pentru părinți și copii care trebuie să evite expunerea.

Acum, cercetătorii spun că prevalența în Marea Britanie ar putea scădea cu 77% dacă toți bebelușii ar primi produse din arahide între patru și șase luni.

„Ar împiedica 10.000 de sugari în fiecare an să dezvolte alergie la arahide – (un) număr uriaș și o oportunitate reală pentru medicina preventivă”, a declarat Graham Roberts, profesor de alergologie pediatrică și medicină respiratorie la Universitatea din Southampton și coautor al analizei.

Gideon Lack, profesor de alergologie pediatrică la King’s College din Londra, un al autor al studiului, a declarat că, deși timp de mulți ani țările, inclusiv Marea Britanie, au susținut că părinții ar trebui să evite să dea produse din arahide bebelușilor mici și apoi să le introducă treptat, datele arată acum importanța introducerii timpurii. Recomandări ANUNȚ OFICIAL. ASF a decis insolvența Euroins, confirmând investigația jurnalistică a Libertății. Sutele de milioane de euro care lipsesc vor fi plătite de stat – de fapt, de către asigurați

De fapt, primele sfaturi ar fi putut contribui la explozia alergiilor la alune, alături de alți factori, cum ar fi creșterea eczemelor la copii și o expunere mai mare la alune în mediul înconjurător, prin creșterea consumului de către alte persoane, spun cercetătorii.

„Credem că alergia la arahide se dezvoltă prin expunerea la produsele de arahide din casă prin piele”, a spus Lack, menționând că copiii cu eczeme prezintă un risc crescut de alergie la arahide și că riscul este cu atât mai mare cu cât eczema este mai severă.

Cu toate acestea, echipa a precizat că introducerea timpurie a produselor din arahide nu ar trebui să se limiteze la copiii cu afecțiune cutanată, deoarece alergia la arahide ar putea să se dezvolte și la copiii fără eczemă.

Cercetarea, publicată în Journal of Allergy and Clinical Immunology, se bazează pe analiza a două studii mari, studiul Learning Early About Peanut Allergy (Leap) și studiul Enquiring About Tolerance (Eat).

Deși ambele au demonstrat anterior beneficiile introducerii timpurii a produselor pe bază de arahide la sugari, au rămas întrebări, inclusiv cu privire la vârsta optimă pentru introducerea acestor alimente.

Echipa spune că analiza lor arată că alergia la arahide se dezvoltă în principal între șase și 12 luni.

Recomandări DOCUMENT. Schema prin care Eurohold a rămas cu banii reasigurați de Euroins în Bulgaria: contractul încetează dacă societatea e luată în administrare de stat

Mai mult, impactul introducerii timpurii în prevenirea alergiei la arahide scade odată cu creșterea vârstei primei expuneri, un efect deosebit de pronunțat în cazul sugarilor cu eczeme severe și al copiilor aparținând minorităților etnice.

GSP.RO "Mi-au spus că nu este menit să fiu aici, că nu este un job pentru fete". Acum Ana Dumbravă este numărul 1 în lume!

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro OFICIAL! O nouă vacanță de 5 zile pentru români. VESTEA care va bucura angajații

Viva.ro Cum arată acum Ioana Tufaru. Fiica Andei Călugăreanu a apărut la TV schimbată radical. Ce detaliu au observat oamenii

Observatornews.ro Reacţia avocatului după ce Mario Iorgulescu a umilit justiţia română pe Instagram. "Sunt manifestările bolii"

Știrileprotv.ro Moment înfricoșător surprins pe o plajă de un turist. Șarpe „canibal” văzut în timp ce înghite un alt șarpe. Experții avertizează că este un șarpe extrem de periculos pentru oameni | FOTO

FANATIK.RO Cartierul din România pe care ar trebui să-l eviți. Un polițist a fost ucis aici cu sânge rece și o echipă de filmare era să fie atacată

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

Unica.ro Ce au descoperit medicii în plămânii unui copil care acuza tuse persistentă de câteva luni: 'Săracul de el'

HOROSCOP Horoscop 17 martie 2023. Balanțele au șansa de a descoperi cauzele unor probleme cu care se confruntă de mai mult timp

PUBLICITATE Ce e aplicația NABU și cum îi ajută pe copiii ucraineni