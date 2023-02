Echipele de salvare caută victime, reconectează comunitățile izolate și eliberează drumurile blocate care au izolat un număr necunoscut de turiști ce au călătorit pentru a participa la carnaval.

Guvernul statului São Paulo a precizat într-o declarație că 35 de persoane au murit în orașul São Sebastião, iar o fetiță de șapte ani a fost ucisă în orașul vecin Ubatuba.

Rain in #Brazil. At least 36 dead, cities cancel carnivals – Bloomberg. Only in the Brazilian state of São Paulo, at least 19 people died due to abnormal rainfall.

A month’s worth of rain fell in one day in the state of São Paulo, causing floods and landslides. pic.twitter.com/Tplvjuld64