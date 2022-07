Cel puțin 6 oameni au murit după inundațiile nemaivăzute din Emiratele Arabe Unite

În jur de 800 de persoane au fost salvate și alte câteva mii au fost plasate în locuri de cazare temporare, în Sharjah, Ras Al Khaimah și Fujairah, după un potop care a produs inundații pe scară largă.

Joi, în doar câteva ore, a căzut o cantitate de apă dublă față de cea înregistrată anual. Imaginile transmise pe rețele sociale arată apele care mătură totul în calea lor.

Zone întregi sunt inundate, iar mașinile sunt surprinse de viitură pe autostradă.

NEW: Major emergency as heavy rains and floods hit UAE pic.twitter.com/L5IynvhITP — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 28, 2022

Imaginile difuzate de autorități au arătat că echipele de salvare duceau copiii și animalele de companie în siguranță, în timp ce casele erau copleșite de inundații.

Centrul Național de Meteorologie a transmis cel mai ploios iulie din Emiratele Arabe Unite din 1978 încoace.

Se așteaptă ca vremea instabilă să continue în Emirate până săptămâna viitoare, dar autoritățile cred că ceea ce este mai greu a trecut.

Imagine din Fijarah, de vineri, postată pe Twitter.

Și Qatarul a fost lovit de ploi abundente, care au provocat inundații majore într-o țară neobișnuită cu acest tip de calamitate. Iran a raportat 22 de morți și o persoană dispărută după inundațiile fulgerătoare din ultima săptămână.

Foto: Profimedia

