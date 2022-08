Fotografiile și videoclipurile apărute în mediul online arată mașini pe jumătate scufundate, oameni mergând prin apă până la brâu și stații de metrou inundate în zona metropolitană a orașului Seul, care are aproximativ 25 de milioane de locuitori.

Opt persoane au murit în urma inundațiilor, alunecărilor de teren și altor incidente, potrivit Ministerului de Interne și Siguranță. Trei dintre cei care și-au pierdut viața au fost prinși într-un demisol inundat. Alte nouă persoane au fost rănite și cel puțin șapte oameni sunt dispăruți, au anunțat autoritățile.

Seoul and other parts of South Korea are currently experiencing torrential downpours. Dorimcheon stream in Seoul’s Gwanak District has flooded all over, evacuation notice just issued for people living nearby. Crazy scenes in many other places. pic.twitter.com/EafcXpvvBB

Începând cu miezul nopții de luni, ora locală, anumite părți ale Seulului au înregistrat un total de 422 de milimetri de ploaie, ceea ce a determinat autoritățile să ridice alerta de urgență la cel mai înalt nivel. Orașul a înregistrat 141,5 milimetri de ploaie pe oră, cea mai mare cantitate de când se fac măsurători.

Mai multe stații de metrou din Seul au fost închise din cauza inundațiilor, circulația trenurilor fiind suspendată temporar luni seară, iar marți dimineață, autoritățile încă lucrau pentru redeschiderea stațiilor.

Due the torrential rains South Korea has been experiencing over the last 24 hours, parts of the Seoul subway are now flooding. We need to seriously plan for flood resiliency in our transit systems. Praying for everyone in South Korea today. pic.twitter.com/FZzn8Oynsm