Printre victime se numără trei persoane găsite luni în subsoluri inundate. Duminică, un pompier a murit în timp ce încerca să salveze locuitorii blocați. Mii de persoane din landurile Bavaria și Baden-Württemberg și-au părăsit locuințele de când au început vineri ploile torențiale.

Cancelarul german Olaf Scholz, care a vizitat zonele afectate, a declarat că inundațiile au fost o reamintire a provocărilor critice de mediu.

„Nu putem neglija sarcina de a stopa schimbările climatice provocate de om”, a declarat el luni.

A rescue worker has died after heavy rain caused severe #flooding in southern #Germany. pic.twitter.com/NnlveQhsHT