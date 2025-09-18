Unitatea ucraineană de recunoaștere „Tur” a dezvăluit că a dat peste detonatoare naziste într-un depozit de muniție rusesc. Inscripționate cu svastica și vulturul Reichsadler, aceste detonatoare sunt produse în anul 1934.

„Armele naziste sunt încă folosite pentru a ucide oameni”, scrie unitatea ucraineană pe canalul său de Telegram.

Piese militare naziste folosit de soldații ruși Foto: Profimedia
Piese militare naziste folosit de soldații ruși Foto: Profimedia

„Regimul lui Hitler și cel al lui Stalin au dispărut, dar regimul Putin le-a înlocuit; doar numele diferă, dar esența rămâne aceeași. Autoritățile ruse își hrănesc poporul cu mitul luptei împotriva fascismului, în timp ce, în realitate, ele însele reprezintă un stat fascist”, semnalează ucrainenii.

Această descoperire bizară a reamintit de cooperarea întunecată dintre dictatorii Stalin și Hitler. Înainte de izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial, cei doi dictatori au încheiat un pact de împărțire a unor țări europene, inclusiv a României Mari, și și-au consolidat cooperarea, mai ales în domeniul militar. Ulterior, cei doi au atacat Polonia și au declanșat cel de-al Doilea Război Mondial. Vladimir Putin, un istoric amator în ultimii ani, uită de aceste fapte în prelegerile sale lungi de istorie pusă în slujba propagandei.

„În august 1939, URSS și Germania au semnat un acord comercial, care a fost completat în februarie 1940 (la cinci luni de la declanșarea războiului – n.r.). În baza acestor acorduri, Uniunea Sovietică a primit echipament militar, mașini-unelte și tehnologii, precum și materii prime – inclusiv detonatoare pentru obuze marcate cu svastică”, a subliniat unitatea de recunoaștere „Tur”.

Maiorul Oleh Șîriaiev, care conduce Regimentul 225 de Asalt Separat al Ucrainei, a declarat pentru New York Post: „Am văzut de multe ori că Rusia folosește echipamente din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Acest lucru demonstrează că Rusia are anumite probleme – s-a consumat multă muniție, deoarece acest război durează de aproape patru ani”.

Maiorul ucrainean a spus că trupele ruse au fost văzute trăgând din puști Mosin-Nagant, care datează de la sfârșitul secolului XIX.

„Pușca Mosin a fost dezvoltată la sfârșitul secolului al XIX-lea și a fost folosită în Primul și în cel de-al Doilea Război Mondial, apoi a fost înlocuită la un moment dat cu ceva numit SKS. Abia apoi a apărut AK-47”, a explicat maiorul Șîriaiev.

Emisarul special american pentru Ucraina, generalul în rezervă Keith Kellogg, a declarat la o conferință de securitate desfășurată săptămâna aceasta că armamentul scos din muzee dovedesc cât de mult se clatină forțele lui Putin, asta deși liderul rus susține că avansează pe toată linia de contact. Armata rusă „scoate tancuri de la naftalină, din muzee, pentru a le pune pe linia de luptă”, a spus Kellogg.

Armata rusă a montat tunuri navale din timpul celui de-al Doilea Război Mondial pe remorci fragile, a scos din depozite cele mai vechi vehicule de luptă sovietice de infanterie și a apelat la Coreea de Nord pentru a-și reface stocurile de obuze. Și acestea sunt doar cele mai recente cascadorii din catalogul rușinii lui Putin, notează ziarul englez.

Generalii lui Putin au golit muzeele de tancuri, reactivând în special T-62-urile sovietice scoase din uz, unele dintre ele având peste 60 de ani. Propagandiștii Kremlinului susțin că antichitățile au fost „modernizate”, dar imaginile de pe front au dezvăluit așa-numitele „tancuri Frankenstein”, cu tunuri navale fixate pe șasiuri din anii 1950. Aceste improvizații rudimentare scot în evidență arsenalul în scădere al Kremlinului și realitatea sumbră din tranșee, conchide The Sun.

