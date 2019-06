„Am ataşat mai jos un video cu băiatul meu care este în grupa 0 îmi vine bătut acasă de către doamna învăţătoare (…) Nu mai ştiu ce să mai fac, am depus plângere în scris la directoarea şcolii şi am auzit că au zis că nu iau declaraţia mea în considerare că eu am scris aberaţii în declaraţie, că am exagerat de când am depus plângerea. Mi-l bate mai tare fără să facă copilul nimic. Copilul meu e cu probleme, nu ţine minte, e mai mic cu 2 ani de vârsta pe care o are, doar la învăţătura şi prinde mai greu (…)”, susţine mama copilului în postarea pe Facebook.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Botoşani, Ciprian Manolache, a declarat că s-a declanşat o anchetă în acest caz, după ce reprezentanții instituției au văzut filmulețul postat pe Faceboook de mama copilului.

„Inspectoratul de Poliţie Botoşani s-a autosesizat după apariţia în spaţiul public a imaginilor cu copilul. Poliţiştii se află la faţa locului unde efectuează cercetări. Până la această oră nu avem o plângere înregistrată din partea mamei”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Botoşani, Maria Carp, potrivit Mediafax.

