Ploșnița dantelată a stejarului (Corythucha arcuata) originară din America de Nord, a fost semnalată în Croația acum 13 ani (în România, acum 15 ani) și de atunci s-au răspândit rapid. Specialiștii avertizează că, deși nu prezintă riscuri majore pentru sănătatea umană, pot provoca reacții alergice și insomnii.

Potrivit experților, soluțiile naturale și identificarea unui prădător natural ar putea ajuta la controlul răspândirii ploșnițelor. Raportarea rapidă a infestărilor în locuințe este esențială pentru a preveni problemele de sănătate publică.

Invazia insectelor care deranjează locuitorii Zagrebului a atins cote alarmante în ultimele zile, în special în parcurile orașului, cum este cazul celebrului Zrinjevac.

Piața Nikola Šubici Zrinski (cunoscută popular sub numele de Zrinjevac) este o piață și un parc din Donji Grad, partea centrală a orașului Zagreb, în apropierea Pieței Ban Jelačici, la jumătatea drumului spre Gara Principală. Face parte din Potcoava Verde (Zelena potkova) care este formată din șapte piețe din Donji Grad. Se întinde pe o suprafață de 12.540 de metri pătrați.

„Nu mai pot nici să scot gunoiul”

Temperaturile ridicate au favorizat înmulțirea masivă a ploșnițelor, care se găsesc din abundență pe copaci și, adesea, ajung pe hainele și pielea trecătorilor din orașul cu aproape 800.000 de suflete.

„În Zrinjevac, este imposibil să te plimbi. Parcul este plin de ploșnițe negre care înțeapă și e groaznic”, a declarat o femeie pentru postul național HRT.

Un alt locuitor al orașului a mărturisit că insectele au devenit chiar mai deranjante decât țânțarii: „Nu mă întrebați nimic, nici măcar nu pot să scot gunoiul seara, sunt plină de ele. Țânțarii sunt nimic pe lângă asta, e de-a dreptul insuportabil”.

De unde au venit ploșnițele?

Conform specialiștilor, aceste ploșnițe, cunoscute sub numele de ploșnițe de stejar, provin inițial din America de Nord și au fost semnalate pentru prima dată în Croația în urmă cu aproximativ 13 ani.

De atunci, populația lor a crescut considerabil, răspândindu-se rapid în diferite zone ale țării. Cel mai des, aceste insecte atacă stejarii, dar nu sunt străine nici altor specii de arbori și plante.

Prezența lor are efecte negative asupra vegetației, iar simptomele devin vizibile pe parcursul verii.

Reacții alergice și insomnie

Deși apariția lor poate fi foarte neplăcută, specialiștii asigură că aceste ploșnițe nu prezintă un pericol pentru sănătatea umană

Totuși, există alte specii de ploșnițe care pot invada locuințele și care sunt mult mai greu de îndepărtat.

„Nu s-a dovedit că sunt purtătoare de boli infecțioase, dar din punctul de vedere al sănătății publice, este important de menționat că pot cauza reacții alergice, disconfort în timpul somnului, înțepături ușoare și insomnie”, a explicat Vlado Josici, șeful Departamentului pentru Educație pentru Sănătate și DDD.

Specialiștii recomandă raportarea rapidă a prezenței ploșnițelor în locuințe, pentru a preveni infestarea masivă.

În ceea ce privește ploșnițele de stejar, se caută în continuare soluții naturale pentru a controla răspândirea lor.

O posibilă soluție ar fi identificarea unui prădător natural care să contribuie la menținerea echilibrului ecologic.

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