  • Ploșnița dantelată a stejarului (Corythucha arcuata) originară din America de Nord, a fost semnalată în Croația acum 13 ani (în România, acum 15 ani) și de atunci s-au răspândit rapid. Specialiștii avertizează că, deși nu prezintă riscuri majore pentru sănătatea umană, pot provoca reacții alergice și insomnii.
  • Potrivit experților, soluțiile naturale și identificarea unui prădător natural ar putea ajuta la controlul răspândirii ploșnițelor. Raportarea rapidă a infestărilor în locuințe este esențială pentru a preveni problemele de sănătate publică.

Invazia insectelor care deranjează locuitorii Zagrebului a atins cote alarmante în ultimele zile, în special în parcurile orașului, cum este cazul celebrului Zrinjevac.

Piața Nikola Šubici Zrinski (cunoscută popular sub numele de Zrinjevac) este o piață și un parc din Donji Grad, partea centrală a orașului Zagreb, în apropierea Pieței Ban Jelačici, la jumătatea drumului spre Gara Principală. Face parte din Potcoava Verde (Zelena potkova) care este formată din șapte piețe din Donji Grad. Se întinde pe o suprafață de 12.540 de metri pătrați.

„Nu mai pot nici să scot gunoiul”

Temperaturile ridicate au favorizat înmulțirea masivă a ploșnițelor, care se găsesc din abundență pe copaci și, adesea, ajung pe hainele și pielea trecătorilor din orașul cu aproape 800.000 de suflete.

„În Zrinjevac, este imposibil să te plimbi. Parcul este plin de ploșnițe negre care înțeapă și e groaznic”, a declarat o femeie pentru postul național HRT.

Un alt locuitor al orașului a mărturisit că insectele au devenit chiar mai deranjante decât țânțarii: „Nu mă întrebați nimic, nici măcar nu pot să scot gunoiul seara, sunt plină de ele. Țânțarii sunt nimic pe lângă asta, e de-a dreptul insuportabil”.

De unde au venit ploșnițele?

Conform specialiștilor, aceste ploșnițe, cunoscute sub numele de ploșnițe de stejar, provin inițial din America de Nord și au fost semnalate pentru prima dată în Croația în urmă cu aproximativ 13 ani.

De atunci, populația lor a crescut considerabil, răspândindu-se rapid în diferite zone ale țării. Cel mai des, aceste insecte atacă stejarii, dar nu sunt străine nici altor specii de arbori și plante.

Prezența lor are efecte negative asupra vegetației, iar simptomele devin vizibile pe parcursul verii.

Reacții alergice și insomnie

Deși apariția lor poate fi foarte neplăcută, specialiștii asigură că aceste ploșnițe nu prezintă un pericol pentru sănătatea umană

Totuși, există alte specii de ploșnițe care pot invada locuințele și care sunt mult mai greu de îndepărtat.

„Nu s-a dovedit că sunt purtătoare de boli infecțioase, dar din punctul de vedere al sănătății publice, este important de menționat că pot cauza reacții alergice, disconfort în timpul somnului, înțepături ușoare și insomnie”, a explicat Vlado Josici, șeful Departamentului pentru Educație pentru Sănătate și DDD.

Specialiștii recomandă raportarea rapidă a prezenței ploșnițelor în locuințe, pentru a preveni infestarea masivă.

În ceea ce privește ploșnițele de stejar, se caută în continuare soluții naturale pentru a controla răspândirea lor.

O posibilă soluție ar fi identificarea unui prădător natural care să contribuie la menținerea echilibrului ecologic.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mărturia zguduitoare a unicului nepot al Ancăi Pandrea dă totul peste cap! Ce a vorbit cu marea actriță: "Avea inima sfâșiată..." Toți au rămas înmărmuriți să afle abia acum ceva despre văduva lui Iurie Darie
Viva.ro
Mărturia zguduitoare a unicului nepot al Ancăi Pandrea dă totul peste cap! Ce a vorbit cu marea actriță: "Avea inima sfâșiată..." Toți au rămas înmărmuriți să afle abia acum ceva despre văduva lui Iurie Darie
„Nu-mi vine să mai deschid gura despre lucruri groaznice, căci se împlinesc”. Cristian Tudor Popescu, mesaj viral despre eliberarea lui Horațiu Potra și Nicușor Dan. Peste 10.000 de oameni au reacționat deja! Ce a spus gazetarul despre Președintele României
Unica.ro
„Nu-mi vine să mai deschid gura despre lucruri groaznice, căci se împlinesc”. Cristian Tudor Popescu, mesaj viral despre eliberarea lui Horațiu Potra și Nicușor Dan. Peste 10.000 de oameni au reacționat deja! Ce a spus gazetarul despre Președintele României
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
gsp
Mărturie tulburătoare! Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi, fiind victima dependenței de crack
GSP.RO
Mărturie tulburătoare! Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi, fiind victima dependenței de crack
Marea campioană a României s-a recăsătorit. A făcut publice imaginile, însoțite de un mesaj emoționant
GSP.RO
Marea campioană a României s-a recăsătorit. A făcut publice imaginile, însoțite de un mesaj emoționant
Parteneri
“Nu mă așteptam să mă îndrăgostesc de o femeie”. Celebra actriță și soția ei au sărbătorit 14 ani de căsnicie și cresc 3 copii. Pe ea o știe toată lumea, din serialul de la Prima TV, dar cine e femeia care i-a schimbat viața.
Libertateapentrufemei.ro
“Nu mă așteptam să mă îndrăgostesc de o femeie”. Celebra actriță și soția ei au sărbătorit 14 ani de căsnicie și cresc 3 copii. Pe ea o știe toată lumea, din serialul de la Prima TV, dar cine e femeia care i-a schimbat viața.
ULTIMA ORĂ! DA, e oficial! Vedeta care pleacă de la Vocea României a confirmat, iar acum avem și primele declarații: Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul…"
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! DA, e oficial! Vedeta care pleacă de la Vocea României a confirmat, iar acum avem și primele declarații: Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul…"
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Tvmania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut

Știri România

Parteneri
De la erou de război la dictator. Filmul transformării lui Antonescu din disident în „Conducător” și motivul dușmăniei dintre mareșal și Carol al II lea
Adevarul.ro
De la erou de război la dictator. Filmul transformării lui Antonescu din disident în „Conducător” și motivul dușmăniei dintre mareșal și Carol al II lea
Denis Drăguş, salariu istoric la FCSB: “Nu s-a mai văzut aşa ceva în fotbalul românesc!” Care este topul celor mai bine plătiţi jucători din SuperLiga
Fanatik.ro
Denis Drăguş, salariu istoric la FCSB: “Nu s-a mai văzut aşa ceva în fotbalul românesc!” Care este topul celor mai bine plătiţi jucători din SuperLiga
Tichetele de masă de 45 de lei pe zi ajung 36,45 lei net pe card. Impozitul pe venit și CASS reduc suma în 2026 pentru angajați
Financiarul.ro
Tichetele de masă de 45 de lei pe zi ajung 36,45 lei net pe card. Impozitul pe venit și CASS reduc suma în 2026 pentru angajați
Parteneri
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Elle.ro
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
Viva.ro
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”

Monden

Parteneri
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
TVMania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
O profesoară din Marea Britanie şi-a notat un elev în telefon drept "Numărul 8". Ce au descoperit anchetatorii
ObservatorNews.ro
O profesoară din Marea Britanie şi-a notat un elev în telefon drept "Numărul 8". Ce au descoperit anchetatorii
Sora Ancăi Pandrea, în scaun cu rotile la cimitir. Parcă sunt gemene, nimeni nu a știut cât de bine seamănă. Imaginile durerii din ziua marelui adio. Mulți au uitat-o, dar cine e singura vedetă care a venit la înmormântare
Libertateapentrufemei.ro
Sora Ancăi Pandrea, în scaun cu rotile la cimitir. Parcă sunt gemene, nimeni nu a știut cât de bine seamănă. Imaginile durerii din ziua marelui adio. Mulți au uitat-o, dar cine e singura vedetă care a venit la înmormântare
Parteneri
Martor la episodul ȘOCANT din vestiarul FCSB: „I-a dat un pumn lui Tănase! N-am fost de acord cu ce s-a întâmplat după”
GSP.ro
Martor la episodul ȘOCANT din vestiarul FCSB: „I-a dat un pumn lui Tănase! N-am fost de acord cu ce s-a întâmplat după”
Suma imensă primită de Denis Drăguș pentru a rezilia cu Trabzonspor
GSP.ro
Suma imensă primită de Denis Drăguș pentru a rezilia cu Trabzonspor
Parteneri
„Când va avea 18 ani, trecem pe turbo”. STENOGRAME explozive despre metoda prin care Andrew Tate ar fi atras minore
Mediafax.ro
„Când va avea 18 ani, trecem pe turbo”. STENOGRAME explozive despre metoda prin care Andrew Tate ar fi atras minore
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
StirileKanalD.ro
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare
Promo
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Advertorial
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
EXCLUSIV | Primele imagini de la priveghiul Ancăi Pandrea. Sicriul cu trupul actriței a fost depus la capelă
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Primele imagini de la priveghiul Ancăi Pandrea. Sicriul cu trupul actriței a fost depus la capelă
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Redactia.ro
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
S-a stins din viață Tony Gatlif! A fost regizorul filmului „Gadjo dilo”, cu Rona Hartner în rol principal
KanalD.ro
S-a stins din viață Tony Gatlif! A fost regizorul filmului „Gadjo dilo”, cu Rona Hartner în rol principal

Politic

Parteneri
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
ZiaruldeIasi.ro
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
Meriton Korenica, transfer la FCSB! Cât plăteşte Gigi Becali celor de la CFR Cluj. Anunţ oficial. Update exclusiv
Fanatik.ro
Meriton Korenica, transfer la FCSB! Cât plăteşte Gigi Becali celor de la CFR Cluj. Anunţ oficial. Update exclusiv
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă
Spotmedia.ro
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă