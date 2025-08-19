În ultimele zile, milioane de țânțari chironomide au invadat zona de sud a lacului. Imagini arată cum insectele acoperă complet suprafețe precum mese sau mașini parcate.

„Rămășițele lor plutesc pe suprafața apei într-un strat gros de un deget”

„Este neplăcut că nu poți sta afară seara pentru că îți intră în urechi, gură și nas. Ziua nu te poți scălda pentru că rămășițele lor plutesc pe suprafața apei într-un strat gros de un deget”, a declarat un turist, pentru Blikk.

Experții explică fenomenul prin concentrația ridicată de alge și temperaturile înalte. Deși prima generație de țânțari și-a încheiat ciclul în iulie, condițiile favorabile au dus la dezvoltarea unei noi generații numeroase.

Institutul de Limnologie avertizează că roiurile se vor extinde și în zone până acum neafectate, inclusiv pe coasta de vest a lacului. Vârful este așteptat în septembrie.

„Identificarea și reducerea surselor externe de poluare sunt cruciale pentru viitorul lacului”

Specialiștii recomandă reducerea cantității de nutrienți care ajung în lac, în special a fosforului. Acest lucru ar putea limita dezvoltarea algelor și implicit a țânțarilor.

„Identificarea și reducerea surselor externe de poluare sunt cruciale pentru viitorul lacului”, se arată în comunicatul institutului.

Recomandări Traian Băsescu nu va locui într-o vilă de protocol. Unde va sta fostul președinte după ce și-a recăpătat privilegiile

Deși țânțarii chironomide nu înțeapă și nu dăunează mediului, prezența lor în număr mare afectează turismul și activitățile în aer liber.

„Marea Ungariei”

Cunoscut ca „Marea Ungariei”, lacul Balaton este cel mai mare lac din Europa Centrală și una dintre cele mai importante destinații turistice din regiune. Are o suprafață de 592 kmp.

Lungimea malurilor este de 226 de kilometri, iar lățimea – 15 kilometri. Adâncimea medie este de 3,25 de metri, iar cea maximă – 12,2 metri.

Lacul are, vara, o temperatură de 25 de grade Celsius. Sunt zone amenajate, cu intrarea lină în apă, ceea ce face ca zona să fie apreciată de familiile cu copii.

Colțul de nord-est al lacului se află la doar o oră de mers cu mașina din Budapesta.

Siófok, Fonyód si Balatonlelle, cu plajele lor artificiale extinse (malul sudic), Balatonfüred, Balatonalmádi (nord), Keszthely (vest) sau Tihany (peninsulă, în nord) sunt printre cele mai cunoscute destinații la lacul Balaton.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE