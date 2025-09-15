Creșterea finanțărilor pentru apărare

Această creștere vine în contrast cu contracția pieței generale de capital de risc din Europa. Analiza Morningstar indică o accelerare a apetitului investițional în 2025, cu o creștere a valorii medii a tranzacțiilor.

Majoritatea startup-urilor inovatoare se concentrează pe:

Software

Inteligență artificială

Drone

Securitate cibernetică

Tehnologii spațiale

Aceste domenii se află în afara sferei tradiționale a marilor companii de apărare.

Tot mai mulți investitori din SUA participă la rundele avansate de finanțare, aducând atât capital, cât și expertiză în sector.

Fonduri europene specializate

Companii de capital de risc precum IQ Capital sau Defence Invest caută activ firme din domeniul apărării. Acestea vizează tehnologii cu utilizare duală sau exclusiv militare.

Deși finanțările cresc, analiștii avertizează că primele exituri semnificative întârzie. Investitorii trebuie să aibă răbdare până când majorarea bugetelor de apărare va produce efecte concrete.

Avantajele startup-urilor

Flexibilitatea și rapiditatea în inovație oferă startup-urilor un avantaj în competiția pentru contractele guvernamentale.

Bruxelles-ul a anunțat că va prioritiza companiile europene în cadrul planurilor de reînarmare, deși concurența cu firmele americane rămâne intensă.

NATO a ridicat recent ținta de cheltuieli de securitate la 5% din PIB, ceea ce va stimula și mai mult investițiile în sectorul apărării.

