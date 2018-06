”Demersul de amputare a puterilor președintelui este un demers clar al PSD-ului și nu a început de acum o lună, a început mai demult. PSD-ul, vâzând de atâția ani că nu reușește să dea președintele țării și dorind să controleze întrebg spațiul politic s-a gândit că este o soluție să taie din atribuțiile și din puterile președintelui. Și eu le spun clar, nu este o soluție”, a spus șeful statului.

Klaus Iohannis a precizat că weste nevoie de o dezbatere și de consultări politice. ”Binențeles, dacă vrem să ajungem la niște concluzii solide și sănătoase pentru România, toată lumea trebuie să intre ăn dezbtere și în consultări. Eu sunt dispus să pornesc un astfel de demers, dar acum deocamdată trebuie să ne lămurim cu motivarea CCR ( privind revocarea șefei DNA, nr).

Președintele a comentat și afirmațiile liderului PSD Liviu Dragnea, care spunea că “NATO și UE au finanțat și susținut public statul paralel”.

”Este o declarație foarte proastă și contraproductivă. Eu m-am mai referit la aceste chestiuni, în România nu există nicun stat paralel, este o invenție a pesediștilor prin care vor să își motiveze demersurile anti-justiție și anti-servicii. În România este un singur stat și pe acest stat îl reprezint eu. Povestea cu statul paralel este o invenție, nu știu dacă a pesediștilor sau a consultanților lor, dar pot să vă asigur că în România nu există niciun stat paralel, și tot restul sunt povești, povești prin care PSD încearcă să își valideze anumite demersuri destul de discutabile”, a mai spus președintele Klaus Iohannis.

„Am vrut să arătăm și partenerilor noștri străini, pentru că după Revoluție, NATO, UE au spus că ne învață democrația. Ar trebui să/și asume cu toții această responsabilitate, pentru că parțial au finanțat și susținut public acest stat paralel. La ei acasă nu sunt protocoale secrete, nu se fac arestări pentru spectacol. S-a tot spus, am vorbit și cu oficiali și îmi spuneau: Românii protestează. Acuma au venit câteva sute de români care au protestat. Noi am început această acțiune de protest, dintr-un șir de proteste. Am tot sperat că nu este nevoie să ducem lupta și pe partea economică, de a corecta, odată dusă lupta în stradă nu mai poate fi luată de acolo. Eu știu mai bine ca oricine ce forță are PSD. Au prins gustul”, a spus Liviu Dragnea, duminică, la Antena 3, după mitingul PSD.